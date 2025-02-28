Burun Estetiğinde Cinsiyet Farklılıkları - Son Dakika
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Sağlık

Burun Estetiğinde Cinsiyet Farklılıkları

Burun estetiği, kadın ve erkeklerde farklı planlanmalı; maskülen ve feminen hatlar korunmalı.

28.02.2025 15:45
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Burun estetiğinde kadın ve erkek farkı

SAMSUN - Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Emre Kıymık, erkek ve kadın hastalarda burun estetiği ameliyatının planlamasının birbirinden farklı olması gerektiğini belirterek, " Erkeklerde daha keskin sınırları olan, düz hatlar içeren burun estetiği ile maskülen yüz hatları korumak gereklidir. Kadınlardaki burun hatlarını oluştururken daha kavisli burunlar yapılması daha feminen özellikler göstermektedir" dedi.

En çok yapılan estetik ameliyatlarından biri olan burun ameliyatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Emre Kıymık, burun ameliyatlarının kadın ve erkekte farklı planlanmasını gerektiğini belirtti.

"Yüz hatlarının maskülen ve feminen görüntüsünün korunması önemlidir"

Burun ameliyatında cinsiyetin çok önemli bir faktör olduğuna dikkat çeken Opr. Dr. Emre Kıymık, "Erkek ve kadın hastada planlamalar birbirinden çok farklı olmalıdır. Yüz hatlarının maskülen ve feminen görüntüsünün korunması önemlidir. Erkeklerde maskülen yüz hatları korumak gereklidir. Buna uygun olarak daha keskin sınırları olan, düz hatlar içeren burunlar maskülen görünümü arttırdığından dolayı erkek hastalardaki planlamalar da önemli bir faktördür. Burun ucunun aşırı kalkık olmaması gerekir. Genellikle dudak burun açısı 90 - 95 derece civarında olması uygun içerikli sonuçlar ortaya koyar. Kadınlarda ise bakış açımızı daha farklı olmaktadır. Kadınlarda burun hatlarını oluştururken daha kavisli burunlar yapılması daha feminen özellikler göstermektedir. Daha çok talep bu yönde olmaktadır. Tabi ki her hastaya aşırı kavisli burunlar planlamamaktayız. Dudak ve burun açısı erkeklere göre daha yüksek olmaktadır. Genellikle 100 -115 derece aralığında değişebilen açılarda dudak burun açısını planlayarak daha kalkık burunlar elde edilmektedir. Görüntü olarak daha ince, nazik görüntüler elde etmeye çabalamaktayız. Yan görünüşten baktığımızda hastanın talebine veya tıbbı olarak uygulanabilirliğine göre az kavisler uygulanarak, kadın ve erkeklerin burun ameliyatını planlamaktayız. Tabi bütün bunların haricinde kişinin nefes alma problemleri, alerjisi, ek hastalıkları veya burunla ilgili başka geçirmiş olduğu cerrahi işlemler önemli faktörlerdir. Hiçbir zaman bunları göz ardı etmeden hepsiyle beraber bütüncül bir bakış açısıyla planlamayı yapmaktayız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Güzellik, Sağlık, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Burun Estetiğinde Cinsiyet Farklılıkları - Son Dakika

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