Çine Devlet Hastanesi'nde MR Ünitesi Açıldı - Son Dakika
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Çine Devlet Hastanesi'nde MR Ünitesi Açıldı

Çine Devlet Hastanesi\'nde MR Ünitesi Açıldı
24.06.2026 15:49
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Çine Devlet Hastanesi'nde hizmete giren MR ünitesi, tanı ve tedavi süreçlerini hızlandıracak.

Çine Devlet Hastanesi'nde vatandaşların ileri görüntüleme hizmetlerine daha hızlı erişimini sağlamak amacıyla kurulan Manyetik Rezonans (MR) Ünitesi hizmete açıldı.

Çine Devlet Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha hızlı tanı imkanı sunmak amacıyla kurulan Manyetik Rezonans (MR) Ünitesi hizmet vermeye başladı. Hastane bünyesinde hizmete açılan yeni MR ünitesi ile birçok hastalığın tanı sürecinde yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edilerek daha doğru ve güvenilir değerlendirmeler yapılabilecek. İleri görüntüleme teknolojisine sahip cihaz sayesinde hastaların tanı ve tedavi süreçlerinin hızlanması hedeflenirken, il dışı veya farklı sağlık merkezlerine sevk ihtiyacının da önemli ölçüde azaltılması amaçlanıyor.

Çine Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, yeni hizmete giren MR ünitesinin ilçe ve bölge halkına hayırlı olması temennisinde bulunularak, sağlıkta kaliteli, güvenilir ve hasta odaklı hizmet anlayışıyla çalışmaların sürdürüleceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Çine Devlet Hastanesi'nde MR Ünitesi Açıldı - Son Dakika

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