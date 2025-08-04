Dağda Rahatsızlanan Kadına Kurtarma

YALOVA'da dağlık alanda yaşayan Asiye Yurt (75), rahatsızlanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. Ambulans Yurt'un bulunduğu alana çıkamayınca, AFAD ve UMKE ekipleri devreye girerek, kadını bulunduğu yerden indirip, sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay, Termal ilçesi Gökçedere Barajı mevkisinde meydana geldi. Dağlık alanda yaşayan Asiye Yurt, rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Saat 17.00 sıralarında yapılan çağrı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans sarp arazide ilerleyemeyince, AFAD ve UMKE'den destek istendi. AFAD, 4 arama kurtarma personeli, UMKE de 4 sağlık personeliyle bölgeye gönderildi. Asiye Yurt'a ulaşan ekipler, ilk müdahalesini yaptıkları kadını sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Asiye Yurt'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber: Zehra BAYKAL Kamera: YALOVA,