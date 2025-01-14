Dermatoloji Uzmanı Dr. Dilek Başaran: 'Yeterince yaşayan herkes cilt kanseri olabilir' - Son Dakika
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Sağlık

Dermatoloji Uzmanı Dr. Dilek Başaran: 'Yeterince yaşayan herkes cilt kanseri olabilir'

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Dermatoloji Uzmanı Dr. Dilek Başaran, Haberler.com'da Saygı Ünlü'nün konuğu oldu. Güneş ışınlarının tehlikesinden cilt kanserinin artışına kadar önemli uyarılarda bulunan Başaran, ''Bir kere bile güneş yanığı olmak kanser riskini iki katına çıkarıyor'' dedi.

14.01.2025 14:48
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Dermatoloji Uzmanı Dr. Dilek Başaran, Haberler.com stüdyosunda sunucu Saygı Ünlü'nün konuğu oldu. Başaran, cilt sağlığı, güneşin zararları ve ben kanseri gibi önemli konularda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BENLERİMİZİN HEPSİ BİRER TÜMÖRDÜR"

Benler hakkında bilgi veren Başaran, "Benlerimizin tamamı birer tümördür. Ancak çoğu iyi huyludur. Fakat bazıları kötü huylu olup kanserleşme riski taşır. Bu nedenle düzenli doktor kontrolü şarttır" şeklinde konuştu.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Dilek Başaran: 'Yeterince yaşayan herkes cilt kanseri olabilir'

CİLT TİPİ VE YAŞLANMA İLİŞKİSİ

Cilt tipi ve yaşlanma konusuna değinen Dr. Başaran, "Açık tenli ve renkli gözlü insanlar, daha erken yaşlanma eğilimindedir. Bu kişiler güneş ışığına daha duyarlıdır ve ciltlerine ekstra özen göstermelidir" ifadelerini kullandı.

"BEN KANSERİ VAKALARI ARTACAK"

Ben kanserinin gelecekteki durumu hakkında tahminlerini paylaşan Başaran, "Önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde ben kanseri vakalarının şu anki rakamların çok üzerine çıkacağını düşünüyorum. Bu nedenle erken teşhis için farkındalık şart" dedi.

"KURS VE SERTİFİKA KONUSUNDA DİKKATLİ OLUN"

Dr. Başaran, estetik alanında düzenlenen kurslar hakkında da önemli bir uyarıda bulundu: "3-5 günlük kurslar her yerde düzenleniyor ama bu kursların çoğu bakanlık onaylı sertifika sağlamıyor. İnsanların bu konuda dikkatli olması gerekiyor."

Dermatoloji Uzmanı Dr. Dilek Başaran: \'Yeterince yaşayan herkes cilt kanseri olabilir\'

Sağlık, Güneş, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Dermatoloji Uzmanı Dr. Dilek Başaran: 'Yeterince yaşayan herkes cilt kanseri olabilir' - Son Dakika

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