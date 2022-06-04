Diyetisyen Buket Toptan: "Yaz aylarında terleyerek attığımız su, mutlaka tekrar alınmalı" - Son Dakika
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Diyetisyen Buket Toptan: "Yaz aylarında terleyerek attığımız su, mutlaka tekrar alınmalı"

04.06.2022 14:01

Diyetisyen Buket Toptan: "Yaz aylarında terleyerek attığımız su, mutlaka tekrar alınmalı" Klinik ve Sporcu Beslenme Uzmanı Diyetisyen Buket Toptan, yaz ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının artışı nedeniyle su ihtiyacının da artığına dikkat çekerek, yaz aylarında terleyerek attığımız...

Diyetisyen Buket Toptan: "Yaz aylarında terleyerek attığımız su, mutlaka tekrar alınmalı"

ZONGULDAK - Klinik ve Sporcu Beslenme Uzmanı Diyetisyen Buket Toptan, yaz ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının artışı nedeniyle su ihtiyacının da artığına dikkat çekerek, yaz aylarında terleyerek attığımız su, mutlaka tekrar alınmalı" dedi.

Yaz aylarında insanların sıcak havadan dolayı terleyerek çok fazla sıvı kaybettiklerini ifade eden Klinik ve Sporcu Beslenme Uzmanı Diyetisyen Buket Toptan, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Vücuttaki sıvı kaybını geri kazanılması gerektiğini ifade eden Toptan, "Hidrasyon yani sıvı dengesi vücut için her zaman önemli ancak yaz aylarında veya nemli havalarda ter yoluyla mineral ve sıvı kaybı oluşturmaktadır. Vücuttaki sıvı kaybını korumak adına geri kazanmamız gerekiyor. Eğer kazanmazsak vücuttaki sıvı kaybı artmış oluyor. Bunun bazı belirtileri vardır. İdrar renginin koyu olması, daha az idrara çıkma, baş ağrısı, yorgunluk gibi belirtileri var. İdrar daha berraksa daha az sıvıya daha koyu ise daha çok sıvı tüketmemiz gerektiğini göstermektedir. Vücut dengesi için sabah kalktığınızda idrar renginizi kontrol edebilirisiniz. Su ile birlikte ayran, maden suyu ve süt ile birlikte destek sağlayabilirsiniz. Suyun kanıtlanmış bazı faydaları vardır. Cilt esnekliğini sağlar sindirime yardımcı olur, kabızlığı önler, baş ağrısı, böbrek taşını ve ağız kuruluğunu önler, enerji seviyelerini önemli derecede etkiler" dedi.

Su içmekte zorlananlara öneri

Su içmekte zorlanan vatandaşlara da öneriler sunan Toptan, "Su içmekte zorlananlar için birkaç öneri de bulunabiliriz. Buz kalıplarına mevsim sebze ve meyvelerini su ile dondurup daha sonra ya maden suyu ile ya da su ile tüketilebilir. Bu şeklide elektrolit dengesini sağlamış olabilirsiniz. Yine yaz aylarında tüketilmesi en uygun olan maden suyunu tüketebilirsiniz bu da sizin terle birlikte kaybettiğiniz suyu ve elektroliti yerine koymanızı sağlar. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta sodyum miktarının düşük olması. Sodyum miktarı yüksek olur vücut ödem tutabilir. Günlük tüketmeniz gereken su miktarı kilonuz çarpı 35 milim şeklinde hesaplayabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Diyetisyen Buket Toptan: Yaz aylarında terleyerek attığımız su, mutlaka tekrar alınmalı
Diyetisyen Buket Toptan: Yaz aylarında terleyerek attığımız su, mutlaka tekrar alınmalı
Diyetisyen Buket Toptan: Yaz aylarında terleyerek attığımız su, mutlaka tekrar alınmalı
Diyetisyen Buket Toptan: Yaz aylarında terleyerek attığımız su, mutlaka tekrar alınmalı

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Kaynak: İHA

Diyetisyen, su, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Diyetisyen Buket Toptan: 'Yaz aylarında terleyerek attığımız su, mutlaka tekrar alınmalı' - Son Dakika

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