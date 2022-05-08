Doktor doktor gezip, hastalığınıza teşhis koyamıyorsanız sebebi bu olabilir - Son Dakika
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Doktor doktor gezip, hastalığınıza teşhis koyamıyorsanız sebebi bu olabilir

08.05.2022 10:48

- Doktor doktor gezip, hastalığınıza teşhis koyamıyorsanız sebebi bu olabilir Doktor doktor gezip, hastalığına teşhis koyamayanlar ile internet üzerinden hastalık arayıp doktora koşanlara uzmanından tavsiyeler geldi.

- Doktor doktor gezip, hastalığınıza teşhis koyamıyorsanız sebebi bu olabilir

KOCAELİ - Doktor doktor gezip, hastalığına teşhis koyamayanlar ile internet üzerinden hastalık arayıp doktora koşanlara uzmanından tavsiyeler geldi. Psikolog Selinay Akman, hastalık hastalığının bilimsel adının Hipokondriyazis olduğunu belirterek, "İnternette tıklamalar arttıkça hastanın da kaygısı, seviyesi artıyor" dedi.

Modern çağın yaygın durumlarından olan hastalık hastalığının bilimsel adı Hipokondriyazis. Doktor doktor gezen Hipokondriyazis hastaları, kendilerine teşhis koydurmaya çalışıyor. İnternet üzerinden yapılan aramalar, hastalığın seviyesini arttırıyor. Hipokondriyazis hastaları, her tıkta kaygılarını artıyor. Hipokondriyazis ile ilgili detaylı bilgileri ise Atlantis Danışmanlık Merkezi'nden Psikolog Selinay Akman verdi.

"Kaynağı genellikle kişinin günlük hayatta yaşadığı zorluklar, ilişkisel problemleridir"

Hastalığın bilimsel adının Hipokondriyazis olduğunu ifade eden Selinay Akman, "Halk arasında hastalık hastalığı olarak bilinen durum. Kişinin bedeninde rahatsızlık olduğu düşüncesi ve yoğun hastalık kaygısı yaşaması, bununla beraber bedensel yakınmaları olması durumudur. Kaynağı genellikle kişinin günlük hayatta yaşadığı zorluklar, ilişkisel problemleridir. Bu problemleri bedenine aktarır ve bedeniyle uğraşmaya başlar. Genellikle yetişkinlikte ortaya çıkan bir durumdur. Tıbbi tanılamada, laboratuvar tekniklerinde herhangi bir bulguya rastlanmaz. Kişi kendisinin hasta olduğuna yoğun bir şekilde inanmaktadır ve çevresini de ikna etmeye çalışmaktadır. Nasıl davranış gösterirler? Bu kişiler yoğun kaygı yaşarlar, yüzde seksenine depresyon anksiyete eşlik etmektedir. Bunların dışında yoğun internet araştırmaları yaparlar doktor doktor gezerler. Önce kendileri inanmak isterler sonra da çevresindekilere bu duruma inandırmaya çalışırlar" diye konuştu.

Tanı sürecine de değinen Akman, "Tanılamada en önemli noktamız, bizim diğer bulgularla, laboratuvar tekniklerinde, muayenelerde organik bir sebep olmaması. Eğer bu organik sebep var ise hastanın yoğun bir şekilde kaygı yaşayıp, yaşayamamasıdır. Organik sebepler olabilir, mide ülseri veya migren gibi. Burada bizim için önemli olan hastanın korkusu olması endişesiyle ve bunları çok ileri düzeyde yaşıyor olmasıdır. Aynı şekilde DSM - 5 tanı kitabında da bu şekilde yer alıyor. Bu tarz endişelerin en az 6 ay içerisinde var oluyor olması bizim için önemli" şeklinde konuştu.

İşte sebepleri

Hastalık hastalığının sebeplerini anlatan Selinay Akman, şu ifadeleri kullandı:

"Kişinin günlük hayatta yaşadığı öfke problemleri, hayal kırıklıkları, travmaları. Bunlar sebep olarak görülebiliyor. Birçok sebebi var tabi ki. Bunun yanında ikincil kazançlar sebepler olabiliyor. İkincil kazanç dediğimiz şey şu; bir hastalık durumunda, sizin çevreden gördüğünüz ilgi veya bir istirahat durumu. Bu tarz durumlar geliştiğinde kişi bunları pozitif olarak algılıyor ve bu sefer hastalık hastalığı durumu ortaya çıkabiliyor. Tedavi sürecine bakacak olursak eğer, bu hastalar tedaviye karşı dirençliler. Tabi bir de iç görülerinin eksik olması. Doktor doktor geziyorlar dediğimiz gibi. Psikiyatrik ilaç kullanmaları gerektiğinde, bazı yan etkileri olabiliyor bu ilaçların. Öncelikle hekimin bu yan etkileri çok net bir şekilde hastaya anlatması gerekiyor. Aynı şekilde ilacın nasıl işlediği hakkında bilgi vermesi gerekiyor. Bu yan etkiyi hasta yaşadığında, tekrardan bir araştırma süreci başlayabilir ve kısır döngüye girebilir. Bazen sadece ilaç tedavisi yeterli olamayabiliyor. Bu tarz durumlarda da uzun soluklu psikoterapiler yani psiko dinamik yaklaşımlar veya bilimsel davranışçı yaklaşımlar görülebiliyor"

"Her tıklamada kaygılar artıyor"

'Çağımızın popüler iletişim araçlarından biri internetin faydaları olduğu kadar zararlarını da görüyoruz' diyen Psikolog Selinay Akman, "Hastalık zaten en başta, doktora gitme hevesinden önce, kendisini bilgisayar başında gösteriyor. Hasta ilk önce bütün sitelerde vücudunda bulduğu bulguları araştırıyor ve kendisine bir hastalık üretmeye ve öncesinde de tanı koymaya çalışıyor. Bir siteye bakıyor bu var diğer bir siteye bakıyor bu var. Bütün tanıları araştırıyor ve kendisine 'Evet ben hastayım' teşhisi koyuyor. Bundan sonra da zaten randevular başlıyor. Branş branş gezmeye başlıyor, zaman zaman doktorlarla tartışabiliyor. Çünkü kendisi inanıyor fakat çevresindeki kişiler onun hasta olduğuna inanmıyor. Hastalık seyri bu şekilde gelişiyor. İnternette yaptığı tıklamalar arttıkça hastanın da kaygısı seviyesi artıyor ve hastalığının da ilerlemiş olduğunu söyleyebiliyoruz. Ardından da zaten doktor randevuları başlıyor. Hasta branş branş geziyor zaman zamanda doktor ile tartışmalara girebiliyor" dedi.

Doktor doktor gezip, hastalığınıza teşhis koyamıyorsanız sebebi bu olabilir
Doktor doktor gezip, hastalığınıza teşhis koyamıyorsanız sebebi bu olabilir
Doktor doktor gezip, hastalığınıza teşhis koyamıyorsanız sebebi bu olabilir
Doktor doktor gezip, hastalığınıza teşhis koyamıyorsanız sebebi bu olabilir

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İnternet, Atlantis, Doktora, İlaç, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Doktor doktor gezip, hastalığınıza teşhis koyamıyorsanız sebebi bu olabilir - Son Dakika


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