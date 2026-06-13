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Doktorun Sanatla Filistin'e Desteği

Doktorun Sanatla Filistin\'e Desteği
13.06.2026 09:55
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Anestezi Uzmanı Dr. Karakaya, Filistin'deki çocuklar için tablo sergisi düzenliyor.

ARTVİN'de görev yapan Anestezi Uzmanı Dr. Mukadder Karakaya (45), Filistin'de savaşın ortasında kalan çocukların yaşadığı sağlık sorunlarına dikkat çekmek için hazırladığı tabloları sergileyecek. Herkese duyarlılık çağrısında bulunan 24 yıllık hekim Karakaya "Yıllardır bir zulüm söz konusu. İnsanlar soykırıma maruz kalıyor orada. Bunun toplum olarak, bir şekilde herkesin buna hassas olması ve dile getirmesi gerekiyor" dedi.

Hopa Devlet Hastanesi'nde görev yapan Anestezi Uzmanı Dr. Mukadder Karakaya, Filistin'de savaşın ortasında kalan ve sağlık sorunları yaşayan çocukların anestezi olmadan ameliyat edildiği haberlerinden etkilenerek fırçanın başına geçti. Yoğun mesaisinden kalan zamanı kiraladığı kulübede rölyef ve hat sanatına dönüştüren Dr. Karakaya, hazırladığı 25 eserin gelirini Filistin'deki bir hastaneye bağışlamayı amaçlıyor. Çocukluktan gelen resim tutkusunu sosyal sorumluluk projesine dönüştürüp, özenle hazırladığı doğa resimleri ve hat sanatı çalışmalarını satışa sunmaya hazırlanan 24 yıllık hekim Karakaya, herkesi Filistin'deki sağlık kuruluşlarına destek olmaya davet ediyor.

'FİLİSTİN KONUSUNDA ÇOK HASSASİYETİM MEVCUT'

Kiraladığı mekanda çalışmalarını sürdüren Dr. Karakaya, yoğun ve stresli çalışma temposunun ardından fırçasının başına geçtiğini söyleyerek, bir tablonun yapım sürecinin 1 hafta ile 1 ay arasında değişebildiğini belirtti. Anestezi uzmanı olarak Filistin'de yaşananların kendisini derinden etkilediğini ifade eden Dr. Karakaya, "Çocukluğumdan beri resme merakım var. Zaman zaman bu sanatı yapmaya devam ettim. Şimdi de mesai dışı saatlerde, boş vakitlerimde bu resim sanatını icra etmekteyim. Genellikle doğa resimleri ve hat çalışmaktayım. Hat sanatı icra etmekteyim ve Filistin konusunda çok hassasiyetim mevcut. O yüzden Filistin yararına bir sergi açıp, aracı kurumlarla da tabloları satışa sunmayı düşünmekteyim. Çocukluğumdan gelen bir yeteneğim var. Karakalemle de çizim yapıyorum. Aklımda, fikrimde olan resmi kara kalemle çiziyorum. Üstüne rölyef pastayla şekillendiriyorum. Bir ayda yaptığım tablo da oluyor, bir haftada yaptığım tablo da oluyor. Ortalama bir hafta ile bir ay arasında değişiyor diyebilirim" dedi.

'ELİMİZDEN GELDİĞİNCE YARDIM ETMEMİZ GEREKİYOR'

Amacının Filistin'deki hastaneye bağış yapmak olduğunu kaydeden Dr. Karakaya, "Amacım, hep Filistin'de bir hastaneye bağış yapmaktı. Kendim de hekim olduğum için, orada çocukların anestezi almadan, ameliyatlara alınması, uzuvlarının kesilmesi içime çok dokundu. Orada bir hastaneye bağış olsun istiyorum. Orada bir hastaneye gelir olarak gitmesini istiyorum. Tablolardan elde edilen gelirin bir hastaneye bağışlanmasını istiyorum açıkçası. Stresli bir işte çalışıyorum ve işten çıktıktan sonra inanın koşarak geliyorum buraya. Hemen başlıyorum. Ben bu şekilde katkıda bulunuyorum. ve herkesin elinden geldiğince Filistin konusunda fikri olabilir, düşüncesi olabilir, boykotu olabilir. Herkesin bir şeylerini göstermesi gerektiğine inanıyorum. Yıllardır bir zulüm söz konusu. İnsanlar soykırıma maruz kalıyor orada. Bunun toplum olarak, bir şekilde herkesin buna hassas olması ve dile getirmesi gerekiyor. Elimizden geldiğince yardım etmemiz gerekiyor. Ben de elimden geldiğince bu şekilde yardım etmeyi planladım. O yüzden böyle bir sergi açıp, gelirini de oradaki bir hastaneye bağışlanmasını istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Filistin, Anestezi, Sağlık, Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Doktorun Sanatla Filistin'e Desteği - Son Dakika

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