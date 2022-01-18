Domuz gribi tedavisinde ilk 72 saate dikkat - Son Dakika

Domuz gribi tedavisinde ilk 72 saate dikkat

KASTAMONU Son dönemde görülmeye başlayan domuz gribi vakaları sebebi ile hastanelerdeki yatan hasta sayılarında artış meydana geldi. Domuz gribine karşı uyarılarda bulunan uzmanlar, tedavide ilk 72 saatin büyük önem taşıdığını söylüyor. "A H1N1" olarak da bilinen domuz gribi vaka sayılarının artması, hastanelerde de yoğunluk yaşanmasına sebep oldu. Korona virüs ile benzer belirtilere sahip domuz gribi ile ilgili açıklamalarda bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği Uzm. Dr. Emrah Çığrı, domuz gribine çocuklarda daha sık rastlandığını belirtti. Domuz gribi belirtileri bulunanların zaman kaybetmeden hastanelere başvurması gerektiğini belirten Çığrı, tedavisinde ilk 72 saatin önemli olduğuna dikkat çekti.

"72 saat içerisinde tedaviye başlanmazsa ölümcül olabiliyor"

Domuz gribi görülen hastalarda zaman kaybetmeen tedaviye başladıklarını ifade eden Uzm. Dr. Emrah Çığrı, "Hastalarımızdan domuz gribinden şüphelendiğiniz zaman çocuklarınızı hastanemize getirin, bizler hastanemizde gerekli testleri yapıyoruz. Test yaparak tanımızı koyuyoruz. Gerekmeyen mevcut tablodan zaten hastanın tanısı belli olanlara teste gerek kalmadan tedaviye başlıyoruz. Burada bilimsel görüş bu şekilde. Eğer domuz gribi olduğunu düşünüyorsak en geç 72 saat içerisinde tedavinin başlanması öneriliyor. Dünya çapındaki görüş bu şekilde. O yüzden testi yapıp da sonucunu beklemek gibi zaman kaybı yaşanmasın diye tedavimize erken dönemde hemen başlamak daha doğru oluyor çocuklarımız için. Erken dönemde tedaviye başladığımızda çocuklarımızdaki hastalık daha erken düzeliyor." dedi.

"Çocuklarımızı kalabalık ortamlardan uzak tutalım"

Domuz gribinden korunmak için hijyen ve sosyal mesafenin önemli olduğunu belirten Çığrı, "Domuz gribinden çocuklarımızı korunmanın en belli başlı yolu kalabalık ortamlardan uzak tutmak, hijyenlerine dikkat etmek, çünkü bu hastalık aynı koronavirüs gibi öksürmek, hapşırmak gibi hastaların ya da çocukların dışarıya attığı kendi sekresyonları yoluyla bulaşıyor. Okulda çocukların kendilerini koruma gibi bir şansları yok, olabildiğince çocuklarımızın her teneffüste ellerini yıkamaları gerekiyor. Okuldan eve de geldiklerinde yine aynı şekilde hijyenlerini sağlayarak ellerini güzelce yıkayarak hastalıktan çocuklarımızı korunmalarını sağlayabiliriz" diye konuştu.

"Çocuklar kadar büyükler de domuz gribinden etkileniyor"

Domuz gribinin her yaş gurubunda görülebileceğini ifade een Uzm. Dr. Emrah Çığrı, "Bu hastalık büyüklerde de aynı şekilde ateş yüksekliği, öksürük, çocuklarda görülen aynı semptomlar büyüklerde de görülebiliyor. Domuz gribinin bir hapı var, hapını başlayarak 1-2 günde hasta tamamen düzelebiliyor" şeklinde konuştu.

"Grip devam ederse bronşit ya da zatürreye çevirebiliyor"

Gribin devam etmesinin bronşit ya da zatürreye sebep olabileceğini belirten Uzm. Dr. Emrah Çığrı, şöyle konuştu: "Domuz gribi ateşin yükselmesine neden oluyor. Bu yüzden Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanemize yatış miktarında bir yükselme var. Ateşi düşmeyen çocuklarımızı ya da hastalarımızı hastanemize yatırabiliyoruz. Domuz gribi, ne yazık ki hastalık devam ettiği zaman bronşit ya da zatürreye çevirebiliyor. Nadiren de olsa bu durum görülebiliyor, bu şekilde hastalarımız olduğunda hastanemize yatırarak tedavilerine bu şekilde devam ediyoruz. Eğer ateş düşmezse, 2-3 günden fazla sürerse o durumda hastalarımızı yine hastanemize yatırıp hem serum tedavisine hem de ağızdan domuz gribi ilacını ağızdan vererek hastanemize yatırarak devam ediyoruz."