Dr. Yıldız, çocuklarda 38 derece üstü ateşte hastaneye başvuru uyarısında bulundu - Son Dakika
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Dr. Yıldız, çocuklarda 38 derece üstü ateşte hastaneye başvuru uyarısında bulundu

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Dr. Yıldız, çocuklarda 38 derece üstü ateşte hastaneye başvuru uyarısında bulundu
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Uzman Dr. Hüseyin Yıldız, havaların soğumasıyla çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarının arttığını, viral vakalarda çoğunlukla antibiyotiğe gerek olmadığını söyledi. Yıldız, 38 derece üstü veya 3 günden uzun ateş ve nefes darlığında hastaneye başvurulması gerektiğini belirtti.

Havaların soğumasıyla çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları arttığını belirten uzmanlar, doğru beslenme, sıvı tüketimi, el hijyeni ve kapalı ortamların havalandırılmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Mevsim geçişiyle birlikte çocuklarda nezle, grip, RSV ve bronşit gibi solunum yolu enfeksiyonları daha sık görülmeye başladı. Viral enfeksiyonların çoğunda antibiyotik kullanımına gerek olmadığını belirten uzmanlar, uzun süren ateş, nefes darlığı ve genel durum bozukluğu halinde doktora başvurulmasını gerektiğini ifade etti.

"Çocuklarda özellikle kışın viral enfeksiyonları çok sık görmekteyiz"

Havaların soğumasıyla, mevsim geçişleriyle beraber özellikle çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları sıklığının arttığını belirten Medicana Konya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Hüseyin Yıldız, "Havaların soğumasıyla beraber kapalı mekanlarda geçirilen süreler artmakta, özellikle okul, oyun alanları, kreş gibi toplu alanlarda da bu enfeksiyonların solunum yolu yayılmaları ciddi manada artmaktadır. Çocuklarda özellikle kışın viral enfeksiyonları çok sık görmekteyiz. Özellikle nezle dediğimiz soğuk algınlığı, grip, RSV, orta kulak iltihabı, farenjit, tonsilit dediğimiz boğaz enfeksiyonları; bunun dışında, akciğerleri ilgilendiren alt solunum yolu enfeksiyonlarından özellikle bronşit ve zatürrenin de sıklığı ciddi anlamda artmaktadır" dedi.

"Okul, kreş gibi yerlerin ve evlerin sık sık havalandırılması birinci kural olmalı"

Virüslerden korunmanın birinci kural olması gerektiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Yıldız, "Bunun için mutlaka el hijyenine dikkat edilmeli. Kapalı mekanlarda geçirilen süre olabildiğince azaltılmaya çalışılmalı. Yine toplu yerlerde okul, kreş gibi yerlerin, evlerin sık sık havalandırılması birinci kural olmalı. Çocuklarda kışın geçirilen enfeksiyonların büyük kısmı viral enfeksiyon olduğu için çoğunlukla antibiyotik kullanmak gerekmiyor. Mutlaka antibiyotik kullanılması gereken enfeksiyonlar varsa da bunların kararını aileler değil mutlaka hekimlerin vermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Çocukların beslenmesine dikkat edilmeli"

Kışın geçirilen enfeksiyonların birçoğunun viral olduğu için evde basit önlemlerle, basit tedavilerle bu hastalıkları geçirmenin mümkün olabildiğini ifade eden Uzm. Dr. Hüseyin Yıldız, "Bunun için öncelikle çocukların beslenmesine dikkat edilmeli, bol sıvı alınmalı. Emzirenler mutlaka emzirmeye devam edilmeli. İstirahat bu çocuklarda hastalığın geçirilmesinde olumlu etkisi olacaktır. Ağrısı, ateşi varsa ağrı kesici, ateş düşürücüler kullanılabilir. Yine C vitamini ağırlıklı beslenme, protein beslenmesi bu hastalıkların atılmasında olumlu etkisi olacaktır. Her soğuk algınlığı, grip, nezle geçiren kişinin mutlaka hastaneye başvurması gerekmiyor. Ama özellikle 38 derecenin üstündeki ateşi olan çocuklar, 3 günden fazla ateşi olanlar, genel durumunda bozulma olan, beslenmesinde zayıflık, şuurunda bulanıklık, hızlı nefes alıp verme, nefes darlığı gibi tablosu olanlar mutlaka hastaneye başvurmalılar" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Hüseyin YıldızSağlıkSon Dakika

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