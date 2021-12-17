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Dünya genelinde her 8 kadından biri meme kanseri riski taşıyor - Son Dakika

Dünya genelinde her 8 kadından biri meme kanseri riski taşıyor

17.12.2021 11:31
Dünya genelinde her 8 kadından biri meme kanseri riski taşıyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Kahyaoğlu Süt, dünya genelinde her 8 kadından birinin meme kanseriyle karşılaşma riskinin bulunduğunu belirtti.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Kahyaoğlu Süt, dünya genelinde her 8 kadından birinin meme kanseriyle karşılaşma riskinin bulunduğunu belirtti.

TÜ Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜKSAM) ve TÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı iş birliğinde "Meme Sağlığı ve Meme Kanserinde Erken Teşhisin Önemi" başlıklı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Süt, burada yaptığı konuşmada, meme kanserinin dünya genelinde kadınlarda görülen tüm kanser ölümlerinin yüzde 30'luk kısmını oluşturduğunu söyledi.

Meme kanserinin kadınlarda sık görülen türlerin başında geldiğine dikkati çeken Süt, "Günümüzde her 8 kadından biri meme kanseriyle karşılaşma riski içinde." dedi.

Süt, bu kanserle mücadelede de erken tanı ve tedavinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Meme kanserinin tanımını, oluşumunu, risk faktörlerini, yakalanma riskini ve doğru bilinen yanlışları anlatan Süt, şunları kaydetti:

"Meme kanseri, meme hücrelerinin kontrolsüz büyümesidir. Kanser, hücrelerin büyümesini düzenlemekten ve onları sağlıklı tutmaktan sorumlu genlerdeki mutasyonlar ve anormal değişikliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Ailede meme kanseri öyküsü varsa risk artar. Ancak meme kanseri teşhisi konan kadınların çoğunun bilinen bir aile öyküsü yoktur. Kadınlar için ortalama yaşam boyu meme kanseri riski yüzde 12'dir. Yaş, kilo, obezite, alkol tüketimi, ailede meme kanseri öyküsü gibi faktörler meme kanseri riskini arttırmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü Küresel Meme Kanseri Girişimi'nin hedefi, küresel meme kanseri ölümlerini yüzde 2,5 oranında azaltmak ve böylece 2020 ile 2040 yılları arasında küresel olarak 2,5 milyon meme kanseri nedenli ölümün önüne geçmektir."

Dünya genelinde her 8 kadından biri meme kanseri riski taşıyor
Dünya genelinde her 8 kadından biri meme kanseri riski taşıyor

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Trakya Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Meme Kanseri, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Dünya genelinde her 8 kadından biri meme kanseri riski taşıyor - Son Dakika


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