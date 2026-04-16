Dünya Hemofili Günü\'nde Farkındalık Çağrısı

Manisa Şehir Hastanesi Hematoloji Hekimi Uzm. Dr. Abdullah Katgı, 17 Nisan Dünya Hemofili Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada hemofilinin erken tanı ve doğru yönetimle kontrol altına alınabileceğini belirterek toplumda farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.

Her yıl 17 Nisan'ın "Dünya Hemofili Günü" olarak kabul edildiğini hatırlatan Uzm. Dr. Abdullah Katgı, bu özel gün kapsamında hastalığın tanıtılması, farkındalık oluşturulması ve hastaların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiğini ifade etti.

Hemofilinin pıhtılaşma faktörlerinin doğuştan eksikliği ya da yokluğu sonucu ortaya çıkan, ömür boyu süren nadir bir kanama bozukluğu olduğunu belirten Katgı, hastalığın genellikle taşıyıcı annelerden erkek çocuklara geçtiğini söyledi.

Uzun süren kanamalar en önemli belirti

Hastalığın belirtilerine değinen Katgı, "Hemofili hastalarında kolay morarma, eklem içi ve kas içi kanamalar sık görülür. Ayrıca ameliyat, diş çekimi veya sünnet gibi durumlarda beklenenden uzun süren kanamalar hastalığın en önemli işaretlerindendir" dedi.

Hemofilinin iki ana tipi bulunduğunu ifade eden Katgı, "Faktör 8 eksikliğine bağlı olan Hemofili A, Faktör 9 eksikliğine bağlı olan ise Hemofili B olarak adlandırılır. Tanı ise pıhtılaşma testleri ile konulmaktadır" diye konuştu.

Doğru yaşam tarzı ile kontrol mümkün

Hastalığın tamamen ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığını ancak doğru yaklaşımlarla kontrol altına alınabildiğini belirten Katgı, "Hastaların kendi durumlarının farkında olması, yaşam tarzlarını buna göre düzenlemesi, uygun fiziksel aktiviteler yapması ve düzenli doktor kontrollerini ihmal etmemesi kanama sıklığını azaltır" ifadelerini kullandı.

Genetik geçişli bir hastalık olan hemofilide bilinçli yaklaşımın önemine dikkat çeken Katgı, doğru uygulamalar ve genetik danışmanlık sayesinde hastalığın gelecek nesillere aktarımının önlenebileceğini belirterek, toplumun bu konuda bilinçlenmesinin büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi. - MANİSA