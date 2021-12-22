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DSÖ'den Omicron uyarısı: Türkiye'nin yer aldığı bölgede sağlık sistemi çökebilir - Son Dakika

DSÖ'den Omicron uyarısı: Türkiye'nin yer aldığı bölgede sağlık sistemi çökebilir

22.12.2021 09:38
DSÖ'den Omicron uyarısı: Türkiye'nin yer aldığı bölgede sağlık sistemi çökebilir

Dünya Sağlık Örgütü, corona virüsünün en çok mutasyona uğrayan türü olarak bilinen Omicron varyantıyla ilgili endişe verici bir açıklama yaptı.

Rusya, Türkiye, İsrail, Kırgızistan gibi ülkelerin de dahil olduğu Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa biriminden çok net ve endişe verici bir uyarı geldi.

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa bölge sorumlusu Dr. Hans Kluge bir basın toplantısı düzenleyerek durumun çok daha kötüye gidebileceğinin sinyalini verdi.

"ÜÇÜNCÜ DOZ AŞINIZI YAPTIRIN"

DSÖ Avrupa'nın bünyesindeki 53 ülkeden en az 38'inde Omicron varyantı tespit edildiğini açıklayan Kluge, Danimarka, Portekiz ve Birleşik Krallık'ta Omicron'un baskın varyant haline gelmeye başladığın da altını çizdi.

Kluge, "Biz yeni bir salgın fırtınasının yaklaştığını görebiliyoruz. Birkaç hafta içinde Omicron bölgedeki birçok hastanede baskın varyant haline gelecek ve zaten zor durumda olan sağlık sistemini çöküşe sürükleyecek" dedi. Kluge, insanların aşı olması gerektiğini ve özellikle üçüncü doz aşı olmaları gerektiğini dile getirirken, "Üçüncü doz aşı, Omicron varyantına karşı en önemli savunma mekanizması" ifadesini kullandı.

"HÜKÜMETLER HAZIRLIKLI OLMALI"

Kluge, Omicron vakalarının yüzde 89'unun Covid-19 semptomları gibi öksürük, boğaz ağrısı ve yüksek ateş olduğunu dile getirirken, "Vakalar genelde işte ya da özel hayatlarında kalabalık ortamlara giren 20'li ve 30'lu yaşlarındaki insanları da kapsıyor. Hükümetler ve yetkililer bu büyük artışa karşı hazırlıklı olmalı" dedi.

DSÖ'den Omicron uyarısı: Türkiye'nin yer aldığı bölgede sağlık sistemi çökebilir

Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye, Omicron, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık DSÖ'den Omicron uyarısı: Türkiye'nin yer aldığı bölgede sağlık sistemi çökebilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: DSÖ'den Omicron uyarısı: Türkiye'nin yer aldığı bölgede sağlık sistemi çökebilir - Son Dakika
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