Erzincan Mengücek Gazi Hastanesi yönetimi işleyişi ve planlanan faaliyetleri görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yönetim değerlendirme toplantısı yapıldı. Başhekim Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş başkanlığındaki toplantıda hastanenin işleyişi ve önümüzdeki dönem faaliyetleri ele alınarak sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması görüşüldü.
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yönetim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Başhekim Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş başkanlığında, hastane yönetim ekibinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, hastanenin genel işleyişi ve yürütülen çalışmalar ele alındı.
Toplantıda ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler değerlendirilerek sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: İHA
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