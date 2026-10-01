Erzurum'da İSG toplantısında 20 ilçe kaymakamıyla adımlar belirlendi - Son Dakika
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Erzurum'da İSG toplantısında 20 ilçe kaymakamıyla adımlar belirlendi

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Erzurum\'da İSG toplantısında 20 ilçe kaymakamıyla adımlar belirlendi
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Erzurum'da Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay başkanlığındaki toplantıda, kamuda iş sağlığı ve güvenliği standartlarının artırılması için adımlar ele alındı. 20 ilçenin kaymakamları ile kamu kurum temsilcilerinin katıldığı toplantıda koordinasyon adımları kararlaştırıldı.

Erzurum'da Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay başkanlığında gerçekleştirilen "Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarını Değerlendirme" toplantısında, kamuda iş sağlığı ve güvenliği standartlarının artırılmasına yönelik atılacak adımlar kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay başkanlığında, "Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarını Değerlendirme" toplantısı geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Kamuda iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının mevcut durumunun değerlendirildiği ve gelecek dönem planlamalarının yapıldığı toplantıya il genelindeki 20 ilçenin kaymakamları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde görev yapan çalışma grubu uzmanları Cemal Burak Yaşaroğlu ve Merve Münevver Helvacıoğlu, kamuda yürütülen iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına ilişkin detaylı birer sunum gerçekleştirdi. Uzmanlar, mevzuattaki son düzenlemeler ve sahada dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Ayrıca, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Vekili Hande Seray Tuncay da toplantıya katılarak konuya ilişkin stratejik bilgi ve değerlendirmelerini paylaştı. Tuncay, kamu kurumlarında sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sürdürülebilir kılınması adına genel müdürlük olarak yürüttükleri çalışmaları aktardı. Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve kamudaki iş sağlığı ve güvenliği standartlarının en üst seviyeye çıkarılması için kararlaştırılan koordinasyon adımlarının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
ErzurumGüncelSağlıkKamuSon Dakika

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