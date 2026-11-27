Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yürütülen gıda denetimleri çerçevesinde son bir hafta içinde 260 işletme kontrol edildi.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü kontrol görevlileri, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşması amacıyla il genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Müdürlüğün bilgilendirmesine göre, 20-27 Kasım 2026 tarihleri arasında gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde toplam 260 denetim yapıldı. Denetimlerde mevzuata uygunluğun kontrolü amacıyla laboratuvar analizine gönderilmek üzere 1 adet numune alındı.

Bunun yanı sıra vatandaşların gıda güvenilirliğine ilişkin talep ve şikayetlerini ilettiği Alo 174 Gıda Hattı üzerinden gelen 16 başvurunun da titizlikle değerlendirildiği ve gerekli incelemelerin yapıldığı bildirildi.

Yetkililer, halk sağlığının korunması adına il merkezi ve ilçelerdeki denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.