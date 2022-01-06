Üye Girişi
Eski içme suyu boruları mahallede sergilendi - Son Dakika

Eski içme suyu boruları mahallede sergilendi

06.01.2022 13:49

Eski içme suyu boruları mahallede sergilendiMANİSA MASKİ Genel Müdürlüğünün Salihli ilçesine bağlı Köseali Mahallesinde yapmış olduğu alt ve üstyapı yenileme çalışmaları tamamlandı.

Eski içme suyu boruları mahallede sergilendi

MANİSA MASKİ Genel Müdürlüğünün Salihli ilçesine bağlı Köseali Mahallesinde yapmış olduğu alt ve üstyapı yenileme çalışmaları tamamlandı. Mahalle sakinleri, mahalle meydanında sergilenen eski içme suyu hattı borularının halini görünce şaşkınlık yaşadı. Mahallede kahvehane işleten İlyas Akkuş, yeni içme suyu hattından gelen suyla demlediği çayların bile artık daha lezzetli olduğunu söyledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Manisa'yı daha yaşanılabilir bir kent haline getirme vizyonu doğrultusunda kırsal mahallelerde alt ve üstyapı dönüşümlerine hız kesmeden devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde altyapı yenileme çalışmaları tamamlanan Salihli ilçesine bağlı Köseali mahallesinde üstyapı çalışmaları da tamamlandı. Mahallede yenilenen içme suyu hattı sayesinde patlaklar ve buna bağlı olarak su kesintileri son buldu. Mahalle sakinlerinin yıllardır kullanılmış olduğu eski içme suyu boruları da mahalle meydanında sergilendi. Eski boruların halini görünce şaşkınlık yaşadıklarını belirten mahalleliler, "Biz yıllardır bu borulardan mı su içmişiz?" dedi.

"Yeni hatlar hem sağlam hem de sağlıklı"

Köseali Mahalle Muhtarı Hüseyin Deniz, mahallesinde 6 kilometrelik içme suyu, 9 kilometrelik de kanalizasyon hattının yenilendiğini belirtti. Mahallede 35 bin metrekarelik kilit parke taş imalatında tamamlandığını aktaran Muhtar Deniz, sularını yenilenen içme suyu hatlarından içmeye başladıklarını söyledi. Muhtar Deniz, "Eski içme suyu hatlarımız bazı bölgelerde 30 santimetre derinlikteydi. Yüklü araçlar geçtiğinde patlıyordu. Kendiliğinden patlamalar oluyordu. Yeni hattımızda ise hiçbir sıkıntımız yok. Eski borularımız çürümüş ve sağlıksız bir vaziyetteydi. Yeni hatlarımız ise hem sağlam hem de sağlıklı. Suyumuz da eskisine göre çok daha sağlıklı ve güzel bir hale geldi. Bizlere bu hizmeti sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve emeği geçenlere mahalle sakinlerim adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Yeni borularda hijyen gördük"

Mahallede kahvehane işleten İlyas Akkuş, yapılan çalışmadan dolayı mahalle sakinleri olarak çok memnun olduklarını belirtti. Akkuş, "Malzemeler zaten her şeyi söylüyor. Eski boruları gördüğümüz zaman dedik ki 'Biz bunlardan mı su içtik?'. Evet içtik. Yeni borulara baktığımız zaman hijyen gördük. Ben mahallede kahvecilik yapıyorum. Eski borulardan gelen suyla demlediğim çay fazla damak tadı vermiyordu. Yeni borulardan gelen suyumuz çayımızı daha da güzelleştirdi ve yeni bir damak tadı verdi. Cengiz Başkanımıza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese de ayrı ayrı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Eski içme suyu boruları mahallede sergilendi
Eski içme suyu boruları mahallede sergilendi
Eski içme suyu boruları mahallede sergilendi

YORUMLAR
500

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Cengiz Ergün, Salihli, su, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Eski içme suyu boruları mahallede sergilendi - Son Dakika


Pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan Asiye ikinci ameliyatı olacak Pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan Asiye ikinci ameliyatı olacak         
13:40
Sokak ortasında üniversiteli kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yapan sapık kendini böyle savundu Sokak ortasında üniversiteli kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yapan sapık kendini böyle savundu         
13:04
Kadın hırsız, 12 bin TL değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı Kadın hırsız, 12 bin TL değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı         
12:12
Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı         
11:26
Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı         
11:00
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor? Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor?         
09:55
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13
Kuzey Kore lideri Kim'i çıldırtan duvar yazısı! Kuzey Kore lideri Kim'i çıldırtan duvar yazısı!         
16:41
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21

Son Dakika Haberleri
13:40 Pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan Asiye ikinci ameliyatı olacak
13:25 Bakan Koca: Vakalar artıyor, mecburi olmayan ziyaretlerden kaçının
13:21 İzmir'den sonra bir korkutan uyarı da Diyarbakır'dan: Yüzde 100 artış var!
13:21 Ailesinin isteğiyle görücü usulü evlenmeye sıcak bakmayan genç billboarda ilan verdi
13:15 Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı!
13:13 El ve ayakları donan Afgan göçmenler: 10 kişi yola çıkmıştık, sadece 3 kişi ulaştık!
13:04 Halkın sokağa döküldüğü Kazakistan'da dükkanları yağmalamaya başladılar
13:04 İşte Güldür Güldür'ün Bilal'inin öğretmen eşi! Shakespeare sonatıyla aşk pozu
13:02 TURKOVAC aşısı yaptıran Bahçeli vatandaşlara bir de çağrıda bulundu
13:01 TMO'dan ekmek zammına karşı hamle: 1 milyon 220 bin ton hububatı 2021 fiyatıyla satacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 14:00:41. #1.13#
SON DAKİKA: Eski içme suyu boruları mahallede sergilendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement