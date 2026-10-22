Eskişehir İl Ambulans Servisi eylül toplantısında acil sağlık performansını ele aldı

Eskişehir İl Ambulans Servisi eylül toplantısında acil sağlık performansını ele aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği eylül toplantısında acil sağlık hizmetlerinin performansını ve kalitesini gözden geçirdi. İstasyonlar ve Sağlık Komuta Kontrol Merkezi birimlerinin katıldığı toplantıda koordinasyon ve iyileştirme gereken alanlar masaya yatırıldı.
Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin eylül ayı değerlendirme toplantısında, kent genelinde sunulan acil sağlık hizmetlerinin performansı ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.
Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Ersin Işıldı'nın katılımıyla, Başhekim Uzm. Dr. Erkan Duman koordinatörlüğünde düzenlenen toplantıya il genelindeki Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ile Sağlık Komuta Kontrol Merkezi birimleri katıldı.
Toplantıda, acil sağlık hizmetlerine ilişkin performans verileri değerlendirildi.
Hizmetlerin etkinliği, verimliliği ve birimler arası koordinasyonun ele alındığı toplantıda, geliştirilmesi gereken alanlar üzerinde duruldu.
Kaynak: AA
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