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Grip Vakaları Artıyor!

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Havaların soğumasıyla grip vakaları arttı, uzmanlar hijyen ve aşıya dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

28.11.2024 02:32
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Havalar soğudu, grip vakaları arttı

Grip vakaları arttı, uzmanı aşıya karşı uyardı

İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Burak Can:

"Vaka sayılarında artış var, hijyene ve aşıya dikkat edilmeli"

ADANA - Havaların soğumasıyla birlikte grip vakalarında artışlar yaşandı. İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Burak Can, özellikle risk grubunda olan kişilerin grip aşısı yaptırmalarını önerdi.

Türkiye, soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken grip vakalarında da artışlar başladı. Acıbadem Adana Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Burak Can, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuştu.

"Vakalar arttı"

Doktor Burak Can, grip ve nezlenin birbirinden ayrılması gerektiğini anlatarak, "Grip, her yıl milyonlarca insanı etkileyen, influenza virüs denen bir virüsün yaptığı enfeksiyon hastalığıdır. Bu hastalıkta ateş, kas ağrıları, öksürük, burun akıntısı, boğaz ağrısı, halsizlik gibi şikayeti olur hastaların. Bazen nezleyle de karıştırılabilir. Herkes ben nezle oldum değil de grip olduğunu daha sık söyler. Aslında nezle biraz daha yaygındır. Özellikle ateşin inatçı olması, kas ağrılarının, halsizliğin fazla olması ya da uzamış kuru öksürüğün olması gripte daha çok gördüğümüz keşiflerdir. Vaka sayılarında da artış var" ifadelerini kullandı.

"Sık sık el yıkanmalı"

Grip ve nezle enfeksiyonlarının bulaşma yolları hakkında bilgi veren Dr. Burak Can, "Hapşırmayla, öksürmeyle sağa sola saçılan damlacıklar havaya karışabilir. Bu havayı soluyan kişiler, enfeksiyon etkenini solunum yoluyla almış olurlar. Bunun için kapalı mekanların sık sık havalandırılması gerekiyor. Özellikle risk gruplarındaki kişiler kapalı bir ortamda bulunacaksa, maske kullanmaları korunmak için faydalı olacaktır. Ayrıca yine enfeksiyon etkenleri hapşıran, öksüren kişilerden havaya yayılan damlacıklar yoluyla eşyalara, yüzeylere bulaşabilir. Buralara dokunan kişi elini ağzına, gözüne götürdüğü zaman bu virüsü kendisine bulaştırmış olur. O yüzden sık sık el yıkanmalı ayrıca hasta olan kişilerle görüşme yapmak durumunda kalırsak da 1 metreden fazla yaklaşmamalıyız ve maske kullanmalıyız" diye konuştu.

"Grip aşısı yaptırın"

Grip aşısının öneminden bahseden Doktor Can, "Risk grubunda olan kişiler muhakkak grip aşısı yaptırmalıdır. Her ne kadar aşılarla ilgili dezenformasyonlar olsa bile bu aşılar çok güvenli, her yıl yapılan aşılardır. 50 yaş üstündeki yetişkinler, kronik astım, KOAH, diyabet, kalp hastalığı, kronik karaciğer hastalığı, kronik böbrek hastalığı, nörolojik hastalıkları, bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi kullananlar, romatoloji - onkoloji hastaları, gebeler, yaşlı bakım evinde kalanlar ve sağlık çalışanları aşı yaptırmalı. Grip aşısı yaptırmayı genellikle Ekim ayında öneriyoruz ama risk grubundaki kişiler eğer aşılarını olmadıysa Kasım, Aralık ayında hatta Şubat ayına kadar yaptırabilirler" şeklinde konuştu.

Grip Vakaları Artıyor!
Kaynak: İHA

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