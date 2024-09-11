Gülmeyi bile bilmiyordu! Bambaşka birine dönüştü - Son Dakika
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Sağlık

Gülmeyi bile bilmiyordu! Bambaşka birine dönüştü

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Maria Jose isimli Portekiz kadın, 59 yıldır diş sorunlarını nedeniyle konuşma, yeme-içme ve gülme konularında güçlük çekiyordu. Dişleri yüzünden yaşadığı zorlukları geride bırakma kararı alan Maria, geçirdiği operasyonlarla bambaşka birine dönüştü. Yıllarca kendine güveni olmayan hatta gülmeyi bile bilmediğini söyleyen Maria, yeni görüntüsü karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

11.09.2024 09:55  Güncelleme: 10:25
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Yabancı bir doktor, 59 yıl boyunca dişleri yüzünden zorluklar çeken hastasının değişim videosunu sosyal medyadan paylaşarak gündem oldu. Maria Jose isimli kadının çeşitli diş operasyonları geçirerek yeni bir hayata kavuştuğu görüntüler, görenleri şaşırttı. Dişleri yüzünden insanlarla iletişim kurmakta, konuşmakta, gülmekte hatta bir ilişki kurmakta bile zorlanan kadın, inanılmaz bir dönüşüm geçirdi.

Operasyonu gerçekleştiren Dr. Eduardo Bastos ile birlikte değişim videosunda "nasıl gülümseyeceğimi bile bilmiyordum" ifadelerini kullandı.

BAŞTAN AŞAĞI BAMBAŞKA BİRİ

Operasyon geçirmeden önceki haliyle konuşma güçlüğü yaşayan ve üzüntüsü her halinden belli olan kadın, ömrünün yaklaşık 60 yılını bu şekilde geçirdikten sonra yeni bir hayata yelken açtı. Katıldığı televizyon programında konuşan kadın, yaşadığı acıları anlatırken göz yaşlarına engel olamadı. Geçirdiği operasyonlar sayesinde adeta yepyeni bir hayata başladı. Mutluluğu gözlerinden okunan kadın, yeni halini görünce sevinçten havalara uçtu.

"BÜTÜN ÜZÜNTÜLERİNİ GERİDE BIRAKARAK BUNU BAŞARDI"

Portekiz'de bulunan bir diş kliniğinde operasyonlar geçiren kadın, katıldığı televizyon programında göz yaşlarına boğuldu. Diş operasyonu geçirdikten sonra özgüveni yerine gelen Maria Jose'a saç, makyaj ve imaj değişikliği yapıldı. Bambaşka bir bedende mutluluğu tadan kadın, doktora teşekkürlerini sunarken yaşadığı mutluluğu kameralara yansıdı.

Maria'nın durumundan memnuniyetini dile getiren doktor, operasyonu yapmadan önceki ve sonraki hali inanılmaz. Maria José, yeni hayatı için tüm üzüntüsünü geride bırakarak azimle bunu başardı. 59 yıl boyunca sınırlı kaldı ve görünüşünü ve konuşmasını bambaşka bir hale bürüdü. Maria José'nin enerjisini geri kazanmadı ve artık ne kişisel ne deprofesyonel ilişkilerde zorluk yaşamayacak. Hepimizi derinden etkileyen önemli ve değişmesi gereken ekstrem bir durumdu ." dedi.

Gülmeyi bile bilmiyordu! Bambaşka birine dönüştü
Gülmeyi bile bilmiyordu! Bambaşka birine dönüştü

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Son Dakika Sağlık Gülmeyi bile bilmiyordu! Bambaşka birine dönüştü - Son Dakika

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