"Diş estetiği sadece görünüme değil ağız sağlığına da katkı sağlar" - Son Dakika

Msc. Dt. Mikail Ömergil, diş estetiği uygulamalarının sadece diş ve ağız yapısının görünümüne yönelik olduğu şeklinde bir algı olduğunu fakat diş estetiği uygulamalarının sadece görünüme değil ağız sağlığına da katkı sağladığını belirtti.

Diş estetiği prosedürleri diş tedavisi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak gelişiyor. Diş kliniklerinin sayısındaki artış ve yüz estetiğine verilen önemin artmasının da diş estetiği prosedürlerinin sosyal kabulüne katkı sağladığı belirtildi. ProfDent Diş Kliniği kurucusu Msc. Dt. Mikail Ömergil, diş estetiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ömergil, diş estetiğinde çok sayıda uygulama olduğuna işaret ederek, "Gülüş tasarımından ortodontiye, implanttan diş beyazlatmaya kadar çok sayıda uygulama var. Bu tür diş estetiği uygulamalarının sadece diş ve ağız yapısının görünümüne yönelik olduğu şeklinde bir algı var ancak diş estetiği uygulamaları sadece görünüme değil ağız sağlığına da katkı sağlar" ifadelerini kullandı.

"GÜLÜŞ TASARIMI, DİŞLERİ SAĞLIKLI HALE GETİREN BİR UYGULAMADIR"

Dişlerin estetik ve düzgün görünümü için uygulanan bir prosedür olan diş tellerinin dişleri hizalayarak, güçlendirdiğini belirten Ömergil şunları söyledi:

"Dişlerin ısırma ya da çiğneme yeteneklerini geliştirerek, bu işlevler için çene yapısına uygun olarak konumlandırır. Ayrıca, dişler arasında boşlukları da kapatır. Bununla birlikte dişlerdeki çeşitli kusurları gidermeye yardımcı olur. Gülüş tasarımı ise, aslında dişleri daha sağlıklı hale getiren bir yöntemdir. Bu prosedür, estetik bir gülüş ve dişlerin daha sağlıklı olması için yapılan bir dizi işlemleri içerir. Bu prosedürde dolgu tedavisi, diş beyazlatma ya da zirkonyum kaplama gibi farklı işlemler gerekebilir. Tüm bunlar dişlerde estetik görünüm sağlarken, aynı zamanda dişleri daha sağlıklı bir yapıya kavuşturuyor."

ESTETİK VE SAĞLIK İÇİN BİR NUMARA: TEL

Diş estetiği uygulamaları arasında önemli bir yeri olan diş tellerinin hem estetik görünüm hem de diş sağlığı için başrolde olduğuna işaret eden Ömergil, "Diş tellerinin temel amacı fonksiyonel verimliliktir. Ayrıca, dişlerde yapısal denge ve estetik bir uyum sağlar. Diş telleri, dişleri zamanla istenen pozisyona getiren sabit bir basınç uygular. Gençler arasında daha yaygındır; çünkü çarpık dişler genç yaşlarda düzeltilebilir. Ancak diş tellerinde yaş sınırı yoktur. Tipik olarak yaklaşık 2 yıl süren bu uygulama dişleri estetik bir görünüm kazandırır; aynı zamanda dişlerin ısırma yapısını da düzeltir. Böylece daha rahat bir çiğneme yapılabilir. Diş etleri ve dişler arasındaki uyumu da iyileştirir" şeklinde konuştu.

"AĞIZ SAĞLIĞINI DESTEKLEYEN ÇALIŞMALARA ODAKLANDIK"

Dt. Mikail Ömergil, ProfDent olarak diş estetiğinde ağız sağlığını da destekleyen Ar-Ge çalışmalarına ve geliştirmelere odaklandıklarını vurguladı. Farklı illerdeki ProfDent şubelerinde 150'ye yakın hekim ve personel ile hizmet verdiklerini ifade eden Ömergil, son olarak şunları söyledi:

"Estetik diş hekimliği alanında ileri teknolojileri ve tetkikleri takip ediyoruz. Bunları kendi bünyemizde üreterek hastalarımıza sunuyoruz. Aynı zamanda ProfAkademi'de kendi hekimlerimize ve dışarıdan katılan bütün hekimlere ücretsiz mesleki tecrübe, teknolojiler ve tetkikler hakkında eğitimler veriyorum. Hali hazırda Alman bir zirkon üreticisinin dünyadaki 4 danışman hekiminden biriyim."