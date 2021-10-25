Üye Girişi
Mucizevi besin kırmızı pancarın bilinmeyen faydaları - Son Dakika

Mucizevi besin kırmızı pancarın bilinmeyen faydaları

25.10.2021 10:39
Mucizevi besin kırmızı pancarın bilinmeyen faydaları

Kırmızı pancarın bağışıklığı güçlendirdiğini ve antioksidan deposu olduğunu söyleyen Diyetisyen Eda Balcı, "Bilinen en önemli faydalarından biri içeriğindeki betalainin kalp damar hastalıklarında etkili olduğudur.

Kırmızı pancarın bağışıklığı güçlendirdiğini ve antioksidan deposu olduğunu söyleyen Diyetisyen Eda Balcı, "Bilinen en önemli faydalarından biri içeriğindeki betalainin kalp damar hastalıklarında etkili olduğudur. Kırmızı pancar serbest radikal denilen ve kanserden kronik kalp yetmezliğine kadar birçok hastalığa neden olabilecek zararlı maddelerle savaşır ve bu özelliği sayesinde kalbi korur" dedi.

Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Arş. Gör. Eda Balcı, kırmızı pancarın içeriğinde A, C, E, B6, B12 ve K vitaminlerinin yanı sıra potasyum ve fosfat gibi minerallerin bulunduğunu söyleyerek kırmızı pancarın birçok hastalıkta etkili bir besin öğesi olduğuna dikkat çekti.

"DEMİR EKSİKLİĞİ VE KANSIZLIĞIN GİDERİLMESİNDE ETKİLİ BESİNDİR"

Balcı ayrıca kırmızı pancarın bağışıklık sistemi üzerinde en etkili vitaminlerden biri olan C vitamini yönünden oldukça zengin olduğunu ifade ederek, içeriğindeki C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek, hastalıklarla baş etme gücümüzü arttırdığını ve birçok hastalığın ortaya çıkmasını da engellediğini söyledi. Balcı, "Kırmızı pancarın faydalarından bir diğeri ise demir eksikliği ve kansızlığın giderilmesinde etkili olmasıdır. Pancar suyunun alyuvar düzeyini arttırarak kan yapımına katkıda bulunması, bu sebzeyi oldukça değerli bir besin haline getirmektedir. Özellikle kansızlık sorunu yaşayan kişi sayısının azımsanmayacak kadar fazla olduğu ülkemizde pancar tüketimi oldukça önem taşımaktadır" diye konuştu.

"POSALI BİR BESİN OLAN KIRMIZI PANCAR TOKLUK HİSSİ İLE ZAYIFLAMADA DA ETKİLİ"

Kırmızı pancarın posa içeriği yüksek bir besin olduğunu belirten Balcı, "Bu özelliği sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler. Böylece kabızlık, hazımsızlık, karında şişlik gibi sorunların önüne geçer. Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde özellikle kabızlık sorununda oldukça etkili olur. Posa içeriği yüksek bir besin olduğu için tokluk hissini artırır ve zayıflamada da etkili olur" ifadelerini kullandı.

Yapısında bulunan betalain adlı maddenin ve C vitaminin ısıdan zarar görmesini engellemek için pancarın çiğ olarak tüketilmesinin daha doğru olduğunu söyledi. Balcı, kırmızı pancarın buharda maksimum 15 dakikayı geçmeyecek şekilde tüketilebileceğini de söyledi.


Mucizevi besin kırmızı pancarın bilinmeyen faydaları
Mucizevi besin kırmızı pancarın bilinmeyen faydaları

Beykent Üniversitesi, Diyetisyen, Balcı, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Mucizevi besin kırmızı pancarın bilinmeyen faydaları - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü 10:37 Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü AK Partili Birinci: Ayda 20 milyar dolar ihracat yapıyoruz, arttıkça dolar bolluğu yaşanacak 10:29 AK Partili Birinci: Ayda 20 milyar dolar ihracat yapıyoruz, arttıkça dolar bolluğu yaşanacak Tüm sahil şeridini denizanaları sardı! Kimse elini suya sokamıyor 10:17 Tüm sahil şeridini denizanaları sardı! Kimse elini suya sokamıyor
Adana Demirspor'un hocasına gündem olan tepki! Gazeteciler soru sormadan salonu terk etti 09:54 Adana Demirspor'un hocasına gündem olan tepki! Gazeteciler soru sormadan salonu terk etti MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu 09:26 MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu Koca ülke tedirgin halde bekliyor! Dev dalgalar gelecek, kıyı şeridi sular altında kalacak 09:04 Koca ülke tedirgin halde bekliyor! Dev dalgalar gelecek, kıyı şeridi sular altında kalacak
Ekonomik krizin yaşandığı Afganistan'da Taliban işçi maaşlarını buğdayla ödeyecek 08:34 Ekonomik krizin yaşandığı Afganistan'da Taliban işçi maaşlarını buğdayla ödeyecek Son dakika: Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ev hapsine alındı, kabinedeki 4 bakan tutuklandı 07:50 Son dakika: Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ev hapsine alındı, kabinedeki 4 bakan tutuklandı

Son Dakika Haberleri
10:38 Sahtecilere şafak vakti operasyonu! Toplamda 84 milyon 421 bin TL'lik ürün ele geçirildi
10:36 Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü
10:35 Bilal Erdoğan kürsüye çıkmışken TÜGVA'lılar bu marşı okudu: Her yerde ben varım
10:33 Son dakika! Halkbank, kurumsal kredilerde faiz indirimi haberlerini yalanladı
10:33 Darbe girişiminin olduğu Sudan'da vatandaşlar sokağa döküldü
10:17 Tüm sahil şeridini denizanaları sardı! Kimse elini suya sokamıyor
10:12 Volkan Demirel lafını esirgemedi: Pereira, Fenerbahçe'yi Anadolu takımı gibi oynatıyor
10:04 "Aşkım öpeceğim" diyerek avukatı taciz eden sapık, cezadan kurtulamadı
09:54 Adana Demirspor'un hocasına gündem olan tepki! Gazeteciler soru sormadan salonu terk etti
09:52 Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı
Sahtecilere şafak vakti operasyonu! Toplamda 84 milyon 421 bin TL'lik ürün ele geçirildi Sahtecilere şafak vakti operasyonu! Toplamda 84 milyon 421 bin TL'lik ürün ele geçirildi         
10:38
Son dakika! Halkbank, kurumsal kredilerde faiz indirimi haberlerini yalanladı Son dakika! Halkbank, kurumsal kredilerde faiz indirimi haberlerini yalanladı         
10:34
Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'u tiye aldı! Züğürt Ağa göndermesi Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'u tiye aldı! Züğürt Ağa göndermesi         
10:24
Belediye başkanının arabası kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı Belediye başkanının arabası kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı         
10:01
Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı         
09:53
Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar         
09:24
Yeni bir parti daha geliyor! Binası dahil hazırlıklar tamam, Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek Yeni bir parti daha geliyor! Binası dahil hazırlıklar tamam, Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek         
09:02
Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor         
08:18
Gece yarısı patlayan su borusu şehrin altını üstüne getirdi! Caddeyi su bastı, haberi alan esnaf dükkanına koştu Gece yarısı patlayan su borusu şehrin altını üstüne getirdi! Caddeyi su bastı, haberi alan esnaf dükkanına koştu         
01:16
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde dolarlar hava uçuştu Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde dolarlar hava uçuştu         
23:26
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi? Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi?         
19:41
Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak         
17:57
AK Partili başkanın AK Partili başkanın "Kim varsa üye yapın çağrısına" olay olan cevap: Olmuyorlar, yalan söylüyorsunuz diyorlar         
15:25
"Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı         
14:33
İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor         
13:38
Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar         
13:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 10:44:15. #1.13#
SON DAKİKA: Mucizevi besin kırmızı pancarın bilinmeyen faydaları - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement