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Prof. Dr. Yorulmaz, 'Grip ve nezlede artış yaşanıyor' diyerek çağrıda bulundu - Son Dakika

Prof. Dr. Yorulmaz, 'Grip ve nezlede artış yaşanıyor' diyerek çağrıda bulundu

11.10.2021 11:45

Prof. Dr. Yorulmaz, 'Grip ve nezlede artış yaşanıyor' diyerek çağrıda bulundu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.

Prof. Dr. Yorulmaz, 'Grip ve nezlede artış yaşanıyor' diyerek çağrıda bulundu

EDİRNE - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yorulmaz, son günlerde grip ve nezle vakalarında artış yaşandığına dikkati çekerek, vatandaşlara bağışıklık sistemini güçlü tutma çağrısında bulundu.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, Kovid-19 başta olmak üzere tüm virüs ve rahatsızlıklardan korunmak için bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini, bağışıklık sistemi zayıfladığında vücudun dışarıdan gelen mikroplar ve yabancı maddelere karşı çıkmakta zorluk çektiğini bu durumun ise hastalıklara yol açtığını söyledi.

Kış mevsiminin yaklaşması ve havaların soğumaya başlaması ile birlikte grip, nezle gibi mevsim hastalıklarında da artış yaşanıyor. Uzmanlar Kovid-19 salgınının da devam ettiği bu dönemde hastalıklardan korunmak için en güçlü silahın güçlü bir bağışıklık olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu dönemde bağışıklığı güçlü tutmak ve hastalıklardan korunmak için beslenme düzeninden, egzersize, su tüketiminden, düzenli ve yeterli uykuya kadar birçok önemli faktör bulunuyor. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, güçlü bir bağışıklık için dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı.

Kış mevsimi yaklaşırken, bağışıklığını güçlü tutmak isteyen vatandaşlar da taze meyve ve sebzelerden almak için pazarın yolunu tutuyor. Pazar tezgahlarının kış sebze ve meyveleriyle dolmasıyla birlikte hareketlilik yaşandığı görülüyor. Uzmanlar, salgın sürecinin devam ettiği ve vaka sayılarının artışa geçtiği bu dönemde alışverişin çok yoğun kalabalığın olduğu saatlerde yapılmaması konusunda uyarıyor.

"Çocuklarımızın sebze tüketiminden uzak olduğunu görüyoruz"

Her mevsimde ortaya çıkan sebze ve meyvelerin insanların o mevsimdeki ihtiyaçlarına uygun olan besin maddelerini içerdiğini söyleyen Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, "Kış mevsiminde yetişen narenciye, portakal, mandalina gibi besinler kış mevsimindeki ihtiyaçlar için daha uygun besin maddeleri içermektedir. C vitamini de bunlardan birisidir. Ispanak, pırasa gibi sebzeler de bu mevsimin ihtiyaçlarını karşılayacak besin maddeleri içermektedir. O mevsimin sebze ve meyvelerini tüketmekte büyük yarar var. Ne yazık ki çocuklarımızın sebze tüketiminden uzak olduğunu görüyoruz. Bu çok büyük bir sıkıntı. Hastalıklara karşı bağışıklık kazanmada sebze ve meyvenin sağladığı vitaminlerin yanı sıra mineraller de önemli bir direnç kazanmaya katkı sağlayacaktır" dedi.

"Meyve suyu, meyvenin yerini tutmaz"

Meyve suyunun meyveye tercih edildiğini vurgulayan Prof. Dr. Yorulmaz, "Hiçbir zaman meyve suyu, meyvenin yerini tutmayacaktır. Meyveyi tüm haliyle tüketmek çok daha sağlıklıdır. Özellikle meyvenin suyunun dışında kalan bölümlerinde bulunan vitaminleri ve de lifli besinleri almak bağırsak sağlığımızı korumada çok önemlidir. Bu yüzden meyve suyu yerine meyvenin kendisini tercih etmekte yarar var. Eğer meyve suyu tüketilecekse taze sıkılmış ev yapımı meyve suyu tercih edilebilir" ifadelerine yer verdi.

"En az 1 buçuk litre su tüketilmeli"

Yazın olduğu gibi kışın da en az 1 buçuk litre su tüketilmesi gerektiğini aktaran Prof. Dr. Yorulmaz, "Su olarak tüketmemiz gerekiyor. Kimi zaman kış mevsiminde içilen sıcak içeceklerle karşılanıyor gibi bir algı var ise de bu doğru değildir. 1 buçuk litreyi su olarak tüketmek en sağlıklı tüketme biçimidir" dedi.

"Egzersiz yapmayı ihmal etmeyin"

Uygun havalarda yarım saatlik de olsa bir egzersiz yapmanın, olmadığı durumlarda ise ev içinde bir takım hareketlerle bu eklemlerin çalışması ve alınan fazla enerjinin atılmasının organların daha sağlıklı çalışması açısından çok önemli olacağını vurgulayan Prof. Dr. Yorulmaz, bu yüzden egzersizlerin ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

"Uyku düzenini değiştiren alışkanlıklardan vazgeçin"

Tüm bunların yanı sıra yeterli ve düzenli uykunun da hastalıklardan korunmada büyük önem taşıdığını ifade eden Prof. Dr. Yorulmaz, "Bu açıdan gecelerin uzun olması önemli bir avantaj sağlamakta. Ama kimi zaman başka şeylerle uğraşarak uyku saatlerimizi geciktirebiliyoruz. Eğer sabah erken saatte kalkmak gibi bir durum varsa bu noktada yeterli uyku çok önemlidir. ya da yine kötü alışkanlıklardan birisi odamızda televizyon seyrederken uyumak gibi bir alışkanlıktan da vazgeçmek gerekiyor. Yeterli ve düzenli uyku hastalıklardan korunmada son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

"D vitamini hastalıklardan korunmada çok önemli bir vitamindir"

Kış mevsiminde yeterince güneş ışığına maruz kalamamanın da başka bir sorun olduğunu belirten Prof. Dr. Yorulmaz, "Güneşli havalarda 15-20 dakika bile olsa güneşi alalım ki vücudumuzun D vitamini yapması mümkün olabilsin. D vitamini hastalıklardan korunmada çok önemli bir vitamindir. Yapılan çalışmalar ülkemiz insanlarının D vitamini açısından ne yazık ki yetersiz olduğunu göstermektedir. Toplumun çok büyük bir kısmının D vitamini seviyeleri yetersiz düzeyde bulunmaktadır" dedi.

"Genel olarak D vitamini ağırlıklı beslenmeye çalışıyorum"

Pazara alışverişe çıkan üniversite öğrencisi Yasemin Sude Sarı, "Genel olarak D vitamini ağırlıklı beslenmeye çalışıyorum. Ama yeşilliklerden sonra turunçgiller, portakal, limon, mandalina gibi besinler geliyor. Pazarda mandalina, limon bulup aldık. Posası olsun diye şeftali aldık. Bu süreçte bağışıklık sistemi kadar bağırsak hareketleri de çok önemli yer tutuyor. Posalı ve liftli gıdalar aldık" dedi.

"C vitamini için mandalina aldık"

Üniversite öğrencisi Edanur Tekeoğlu,"Salatalarımız için domates salatalık gibi besinler aldık. Bunları turunçgiller ve limon ile tüketmemiz gerekiyor. Bunun yanında mandalina çıktı. Hemen alalım dedik C vitamini açısından. Yazın bitimine doğru şeftali az kaldı onları da yakalayalım yaz bitmeden tüketelim dedik" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Yorulmaz, 'Grip ve nezlede artış yaşanıyor' diyerek çağrıda bulundu
Prof. Dr. Yorulmaz, 'Grip ve nezlede artış yaşanıyor' diyerek çağrıda bulundu
Prof. Dr. Yorulmaz, 'Grip ve nezlede artış yaşanıyor' diyerek çağrıda bulundu
Prof. Dr. Yorulmaz, 'Grip ve nezlede artış yaşanıyor' diyerek çağrıda bulundu

Tıp Fakültesi Hastanesi, Trakya Üniversitesi, Üniversite, Grip, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Yorulmaz, 'Grip ve nezlede artış yaşanıyor' diyerek çağrıda bulundu - Son Dakika


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