Sanal Gerçeklik oyunuyla Alzheimer riskini önleme umudu - Son Dakika

Sanal Gerçeklik oyunuyla Alzheimer riskini önleme umudu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin TÜBİTAK projesi Alzheimer riskine umut olması bekleniyor.

MUĞLA - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin TÜBİTAK'a yaptığı ve Alzheimer hastalığı riskini önlemeyi amaçlayan 'Geleceğin Sporu HADO ile Yaşlılarda Fiziksel Aktiviteyi Arttırmada ve Alzheimer Riskini Önlemede Alternatif Yöntem' projesinin kabulünün ardından uygulama çalışmaları sürüyor.

TÜBİTAK-2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri tarafından desteklenen 'Geleceğin Sporu HADO ile Yaşlılarda Fiziksel Aktiviteyi Arttırmada ve Alzheimer Riskini Önlemede Alternatif Yöntem' projesi ile Alzheimer hastalığı riskinin sanal oyun ile hem eğlenerek, hem spor yaparak, hem de zihin geliştirerek önlenmesi amaçlanıyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gönül Babayiğit'in danışmanlığında, Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Zeynep Kütük'ün yürütücü olduğu araştırmada Raşit Yandım, Doğa Ece Engin ve Hasan Burak Işıloğlu araştırmacı olarak yer alıyor.

Proje uygulamasına katılan Eminer İçten, "Bu proje TÜSİTAK destekli bir proje imiş. Bilimsel bir proje. Yaşlılarda uyulamaya çalışılıp Alzheimer hastalığını önleyici olup olmadığını test eden bilimsel bir araştırma yapmak için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bu projeyi üstlenmiş. Bizler de Tazelenme Üniversitesi öğrencileri olarak bizden bu projeye katılmamızı ve sporcu olarak burada bulunmamızı istediler. Biz ilk geldiğimiz zaman bu sporun yabancısıydık. İlk başlarda tedirgin olduk. Çünkü bir cihaz takılıyordu gözümüze. Beyne ve gözümüze etkisi olur mu diye tepkili olsak da sonradan baktık ki bu sporun bize çok faydalı olabileceğini anladık. Şu anda biz devamlı katılıyoruz. Bu sporu yapmakla kendimizdeki değişikliği hissetmeye çalışıyoruz. Geldiğimiz günden bu güne kadar değişikliğin farkına vardık. Reflekslerimiz arttı. Oyunu kavramamız ve oyun içindeki hareketleri yapmamız hızlandı ve çabuklaştı. Bunun da bizim bir kazanç ve faydalı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gönül Babayiğit geleceğin sporu HADO ile yaşlılarda fiziksel aktivitenin arttırılması ve özellikle yaşlılarda Alzheimer riskini önlemede alternatif bir yöntem önerisi projesinin TÜBİTAK 2209A'nın Üniversite öğrencileri Araştırma Projeleri destekleme programı tarafından kabul edildiğini söyledi. Babayiğit, "Bu süreç yaklaşık bir yıllık bir hazırlık evresinden sonra gerçekleşti. Proje öncesinde özellikle 65 yaş üstü katılımcılara çeşitli fiziksel ve bir takım mental testler uyguladık. Bu testler sonrasında gerçeklik sporu HADO ile bir süre egzersiz uygulaması yaptılar. Öncesi ve sonrası özellikle hem zihinsel etkinliklerde, hem fiziksel performanslarını nasıl etkilediği ile ilgili çalıma sonrası tekrar ölçümleri alınacak. Böylece öneride sunduğumuz özellikle HADO'da gerçekleşen fiziksel aktivite düzeyini arttıran adım sayısını arttıran etkinlikler çok olduğu için fiziksel aktivitesini arttırmasını bekliyoruz. Sonrasında odaklanma, çeviklik gibi bir takım özellikleri de arttırdığını düşünüyoruz. Bunları proje sonrasında etkilerini görmüş olacağız" dedi.

Proje yürütücüsü Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Zeynep Kütük, "Proje ekibim ile birlikte amacımız sanal oyun HADO ile yaşlılarda fiziksel aktiviteyi arttırmak ve Alzheimer'ı önlemenin alternatif bir yöntem olarak kullanabilir miyiz fikri ile yola çıktık. Bu fikrimizin yanında yaşlılara farklı bir etkinlik yaptırmak, farklı kazanımlar ve deneyimler kazanmak amacımızdı. Sonrasında projemiz TÜBİTAK'tan onay alınca çalışmalarımıza başladık. Aslında mentol olarak da geliştiklerini, refleks olarak da geliştiklerini her yönde de 80 saniye sürse dahi bu oyun, birçok kas grubumuzu çalıştırıyor, birçok adım atıyoruz oyun içerisinde. Alzheimer'de ön test olarak mental testlerimizi yaptık. Şimdi Alzheimer tedavisinde de egzersizlerin kullanıldığı gibi bu oyunun da alternatif bir yöntem olarak kullanılmasını amaçlıyoruz. Biz bu projeyi TÜBİTAK adına gönderdik. Projedeki amacım, bu projeyi sadece kendi projem olarak bakmıyorum. Hepimizin, tüm Türkiye'yi kapsadığı için Tazelenme Üniversitesi'nin desteği ile gerçekleştirdik. Umarım güzel değerlendirmeler alıp, güzel sonuçlar sağlar" dedi.