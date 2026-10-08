Hande Çeliker, ani göz uçuşmasının retina yırtılması habercisi olabileceğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hande Çeliker, ani göz uçuşmasının retina yırtılması habercisi olabileceğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hande Çeliker, ani göz uçuşmasının retina yırtılması habercisi olabileceğini söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Görme Günü'nde konuşan Prof. Dr. Hande Çeliker, ani göz uçuşması, ışık çakması ve perde hissinin retina yırtılması belirtisi olabileceğini söyledi. Çeliker, bu şikayetlerde aynı gün acil göz muayenesi önererek erken tanının kalıcı görme kaybını önleyebileceğini belirtti.

DÜNYA Görme Günü dolayısıyla göz sağlığının korunması ve erken tanının önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hande Çeliker, "Göz önünde aniden beliren siyah noktalar, uçuşan cisimler ve ışık çakmaları retina yırtılması gibi ciddi göz hastalıklarının belirtisi olabilir. Özellikle ani başlayan şikayetlerde vakit kaybetmeden göz muayenesi yapılması gerekiyor" dedi.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hande Çeliker, Dünya Görme Günü dolayısıyla göz sağlığının korunması ve erken tanının önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Çeliker, halk arasında 'gözde sinek uçuşması' olarak bilinen şikayetlerin bazı durumlarda kalıcı görme kaybına yol açabilecek hastalıkların ilk işareti olabileceğini belirtti.

Göz önünde hareket eden siyah noktalar, ince çizgiler, örümcek ağı veya küçük gölgeler şeklinde tarif edilen uçuşmaların çoğunlukla gözün içini dolduran jel kıvamındaki vitreus sıvısında meydana gelen değişikliklerden kaynaklandığını ifade eden Prof. Dr. Çeliker, bu durumun özellikle ilerleyen yaşlarda daha sık görülebildiğini söyledi.

Prof. Dr. Çeliker, gözde uçuşmaların her zaman ciddi bir hastalığa işaret etmediğini ancak aniden ortaya çıkması veya kısa sürede artmasının önemli bir uyarı işareti olduğunu belirtti.

'ANİ BAŞLAYAN UÇUŞMALAR MUTLAKA DEĞERLENDİRİLMELİ'

Gözdeki uçuşmaların nedenlerinin doğru belirlenmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Çeliker, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gözümüzün içini dolduran ve vitreus adı verilen jel yapı, yaşla birlikte değişime uğrayabilir. Bu değişiklikler sonucunda kişiler gözlerinin önünde uçuşan siyah noktalar, iplikçikler veya örümcek ağına benzeyen görüntüler fark edebilir. Çoğu zaman bu durum yaşa bağlı doğal değişikliklerle ilişkili olsa da özellikle aniden başlayan veya sayısı hızla artan uçuşmalar retina yırtılmasının habercisi olabilir. Bu nedenle yeni başlayan uçuşmaların basit bir görme şikayeti olarak değerlendirilmemesi ve göz hekimi tarafından incelenmesi önemlidir."

'IŞIK ÇAKMASI VE PERDE İNMESİ HİSSİNE DİKKAT'

Göz önünde uçuşmalara ışık çakması, görme alanında karanlık bir bölge oluşması veya perde inmesi hissinin eşlik etmesinin daha ciddi bir tabloya işaret edebileceğini belirten Prof. Dr. Çeliker, bu belirtilerin retina yırtılması ya da retina dekolmanı olarak adlandırılan, gözün ışığı algılayan tabakasının yerinden ayrılması durumunda görülebileceğini aktardı.

Prof. Dr. Çeliker, "Özellikle gözde aniden başlayan ışık çakmaları, uçuşan cisimlerin sayısında belirgin artış ve görme alanının bir bölümünde perde veya gölge oluşması acil değerlendirme gerektiren belirtilerdir. Retina yırtılması zamanında fark edilmezse retina dekolmanına ilerleyebilir. Bu durum tedavi edilmediğinde kalıcı görme kaybına neden olabilir. Erken dönemde yapılan muayene ve gerekli müdahaleler, görmenin korunması açısından büyük önem taşır" dedi.

'YÜKSEK MİYOPİSİ OLANLARDA RİSK ARTABİLİR'

Bazı kişilerde retina yırtılması ve dekolmanı riskinin daha yüksek olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Çeliker, "Yüksek miyopisi bulunan kişilerde gözün anatomik yapısına bağlı olarak retina daha hassas olabilir. Bunun yanı sıra göz travmaları, geçirilmiş göz ameliyatları ve bazı retina hastalıkları da riski artırabilir. Ancak retina yırtılması yalnızca risk grubundaki kişilerde görülmez. Daha önce herhangi bir göz hastalığı yaşamamış kişilerde de aniden başlayan uçuşmalar ciddi bir sorunun ilk belirtisi olabilir" ifadelerini kullandı.

'ERKEN TANI KALICI GÖRME KAYBINI ÖNLEYEBİLİR'

Gözde uçuşma şikayetiyle başvuran hastalarda göz bebeği büyütülerek yapılan ayrıntılı retina muayenesinin önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Çeliker, bu değerlendirmeyle retina yırtıklarının ve diğer göz içi sorunların tespit edilebildiğini aktardı.

Retina yırtıklarının uygun hastalarda lazer tedavisiyle kontrol altına alınabildiğini, retina dekolmanı gelişen durumlarda ise cerrahi müdahale gerekebildiğini ifade eden Prof. Dr. Çeliker, erken tanının tedavi başarısını ve görmenin korunma olasılığını artırdığını söyledi.

Prof. Dr. Çeliker, "Özellikle göz önünde aniden başlayan uçuşmalar, ışık çakmaları ve görme alanında perde hissi gibi belirtiler ihmal edilmemelidir. Bu şikayetlerin ortaya çıkması durumunda aynı gün acil göz muayenesi yapılması, kalıcı görme kaybının önlenmesi açısından belirleyici olabilir" diye konuştu.

Kaynak: DHA
RetinaGüncelSağlıkDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella’nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar
Trump: İran’dan ayrılacağız ve petrol düşecek Trump: İran'dan ayrılacağız ve petrol düşecek
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul’da çöken binanın üst 2 katı kaçak Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak
Canına kıyan ’Trafik Ablası’yla ilgili kahreden ayrıntı Canına kıyan 'Trafik Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
Özgür Özel’den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün Özgür Özel'den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün
İstanbul’da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
Türkiye’de de ilgi gören modelde korkutan olay Trafikte giderken bir anda bu hale geldi Türkiye'de de ilgi gören modelde korkutan olay! Trafikte giderken bir anda bu hale geldi
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?
Sokak ortasında kadına dehşeti yaşattı Boğazını sıkıp yerde böyle sürükledi Sokak ortasında kadına dehşeti yaşattı! Boğazını sıkıp yerde böyle sürükledi
Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu
12:25
İlçeyi karıştıran fısıltı Haberi alan veliler okula akın etti
İlçeyi karıştıran fısıltı! Haberi alan veliler okula akın etti
12:13
Türkiye, Suudi Arabistan’a asker gönderecek mi MSB’den açıklama geldi
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi
12:09
Şırnak’ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın
Şırnak'ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın!
11:51
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
11:33
Trabzonspor’dan 30 milyon euroya gitmişti Şimdi Galatasaray istiyor
Trabzonspor'dan 30 milyon euroya gitmişti! Şimdi Galatasaray istiyor
11:17
24 yıl sonra bir ilk ABD’den gelen haber piyasaları sarstı
24 yıl sonra bir ilk! ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
11:01
Arda Turan bombası Son dakika olarak duyurdular
Arda Turan bombası! Son dakika olarak duyurdular
10:53
Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu
Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu
10:43
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?
10:33
İstanbul’da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
09:29
Canına kıyan ’Trafik Ablası’yla ilgili kahreden ayrıntı
Canına kıyan 'Trafik Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 12:35:51. #.0.2#
SON DAKİKA: Hande Çeliker, ani göz uçuşmasının retina yırtılması habercisi olabileceğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei