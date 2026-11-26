Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde çalışan sağlık personelinden oluşan tiyatro ekibi, "Başka Hayat Yok" adlı oyunla ilk kez sahneye çıktı.

Hastanenin konferans salonunda düzenlenen gösteride, değişik meslek gruplarından sağlık çalışanları oyuncu olarak görev aldı. Yaklaşık 6 ay süren hazırlığın sonunda sahneye çıkan ekip, izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Oyunun yönetmenliğini yapan Güngör Varlı, hastane personeliyle sürdürdükleri hazırlık sürecinin kendileri için güzel geçtiğini belirterek, ilk kez seyirci karşısına çıkmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Oyuncular arasında yer alan hemşire Halit Miraç Altay, tiyatro faaliyetinin yoğun çalışma temposunun yarattığı stresten uzaklaşmak ve çalışma arkadaşlarıyla sosyal bir ortamda bir araya gelmek amacıyla hayata geçirildiğini söyledi.

Hastanede tekniker olarak görev yapan Atilla Döner ise tiyatro ekibinin çalışmalarını öğrendikten sonra projeye katıldığını belirterek, yaklaşık 6 aylık emeğin ardından sahneye çıktıklarını ve izleyicilerin de gösteriden keyif almasını arzu ettiklerini dile getirdi.