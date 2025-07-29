Hastanede Doğumda İddia ve Soruşturma

SAĞLIK Bakanlığı, özel hastanede Nihal Ş.'nin (32) odada hekim bulunmadan kendi başına doğum yaptığı iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

Nihal Ş., iddiaya göre hamileliğinin 35'inci haftasında 10 Mayıs sabah saatlerinde doğum sancıları başlayınca eşiyle birlikte Çankaya'daki özel hastaneye başvurdu. Kadın doğum polikliniği servisinde odaya yatışı yapılan Nihal Ş., aynı gün akşam saatlerinde hastanede nöbetçi hekim olmadan kendisi doğum yaptı. Odada erkek bebek dünyaya getiren Nihal Ş.'ye, kendilerini ziyaret için hastanede bulunan başka bir hastanede görevli anestezi uzmanı hekim müdahale etti. Bebek ve anne, doğumun ardından hastanede tedaviye alındı.

Nihal Ş. ve eşi, taburcu olduktan sonra hastane hakkında Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulunurken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusu yaptı.

Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında söz konusu olayı incelemek ve araştırmak üzere muhakkik görevlendirildi.

HASTANE: DOĞUM EBE VE HEMŞİRE DESTEĞİNDE GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan hastaneden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Haberlere konu olan ve hastanemizde doğum yapan bir hastanın '1,5 saat boyunca müdahale edilmediği', 'anne ile bebeğin hayatının başka bir doktora borçlu olduğu' önündeki ifadeler, tamamen gerçek dışı, çarpıtılmış ve maksatlıdır. Bahsi geçen hasta, hekimi tarafından erken doğum riski konusunda bilgilendirilmiş ve hastanın eve gitmek isteği talebine rağmen hastaneye kadın doğum servisine yatışı sağlanmış olup; doğum ebe, yeni doğan hemşiresi ve kat hemşiresi desteğinde gerçekleşmiş ve zaten hastanede nöbette bulunan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile çocuk hastalıkları uzmanı da en kısa sürede anne ve bebek için gereken kontrol ve müdahaleyi tamamlamıştır. Doğum süreci, tıpta 'presipite doğum' (ani ve çok hızlı gelişen doğum) olarak tanımlanan, belirli klinik durumlarda yaşanabilen fizyolojik bir tabloya uymaktadır" denildi.