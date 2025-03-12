Helikopter Ambulansla Yaralı Hastaya Müdahale

Helikopter ambulans kırsal alanda yaralanan hasta için havalandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Kuşlukçayır köyü Işıklı mezrası kırsal alanında ateşli silah ile yaralanan bir kişi için helikopter ambulans havalandı. Helikopter ambulans ile alınan yaralı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Kuşlukçayır köyü Işıklı mezrası kırsalında ateşli silahla yaralanan bir kişi için yakınları 112 acil servisi arayarak ambulans talep etti. Hastanın durumunun aciliyetine istinaden olay yerine hlikopter ambulans gönderildi.

Olay yerine sağlık ekibi tarafından yaralıya olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak helikopter ambulans ile hasta SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.