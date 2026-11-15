Hematoloji Derneği Başkanı Mehtap, yapay zekanın hekime destek olduğunu söyledi

Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Özgür Mehtap, yapay zekadan tanı, tedavi, takip ve evreleme süreçlerinde destek alındığını bildirdi.

Mehtap, hematoloji kongresi için geldiği Antalya'da, AA muhabirine, yapay zekanın bütün alanlarda olduğu gibi tıp alanında da kullanılmaya başlandığını söyledi.

Özellikle yapay zekanın son dönemde hastalıkların tanı, tedavi ve takibinde kullanılmaya başlandığını belirten Mehtap, "Örneğin hastalıkların sınıflandırılmasında, tedavi kararlarında, tanı, bazen tanı kararlarında yapay zekayı eğiterek, öğreterek tıbba kazandırılmaya çalışılıyor. Hematolojide de görüntüleme yöntemlerinde bu şekilde yapay zeka kullanılmaya çalışılıyor." dedi.

Türk Hematoloji Derneği olarak geçen yıl ilk defa bilimsel alt komite olarak Yapay Zeka Alt Komitesi'ni kurduklarına dikkati çeken Mehtap, bu amaçla bazı alanlarda örneğin PNH ve Kronik Miyeloid Lösemi gibi hastalıklarda yapay zekanın tanı algoritmalarında, hastalık seyri veya öngörüsünde nasıl kullanılabileceğine yönelik projeler geliştirdiklerini kaydetti.

Yapay zekaya rağmen hekimin önemi büyük

Hematoloji alanında yaptıkları yapay zeka çalışmalarının Amerikan Hematoloji Kongresi'nde kabul gördüğünü dile getiren Mehtap, sözlerine şöyle devam etti:

"Yapay zeka tanı süreçlerinde, tedavi ve takip süreçlerinde ya da evreleme süreçlerinde kullanılabiliyor ama halihazırda yüzde yüz kullanılır diye bir şey yok. Şimdilik yardımcı gibi düşünmek lazım, çünkü hastalık bir süreç. Bu tür hastalarda genel durumunda bozulma hızlı olabilir. Yapay zekaya rağmen hala hekimin çok büyük önemi var. Dolayısıyla bu bir süreç olduğu için her zaman yüzde yüz doğrulukta bir kullanımı söz konusu değil. İlerleyen dönemlerde yapay zeka özellikle görüntüleme yöntemlerinde, bazı belki tümörlerin, tanısında örneğin kullanılabilir diye düşünüyorum."

- Yapay zeka ilaçların geliştirilmesine katkı sağlıyor

Yapay zekanın ilaçların geliştirilmesine önemli katkılar sunduğunu anlatan Mehtap, "Mesela ilaçların üç boyutlu yapılarının, yapay zekayla oluşturulup denenmesi, in silico denen yöntemler bilgisayar üzerinde denenip buralarda da yardımcı olacaktır." diye konuştu.

Mehtap, yapay zekaya rağmen hekimlerin hala ön planda olduğunu kaydederek, "Tabii tanı ve tedavi her zaman hekimde. Hasta için her zaman hekimin tanı ve tedavisi gözetlenmeli. Yani hekim her zaman kararı veren, hastayı gören hekim. Dolayısıyla yapay zeka ancak ona belki bir yardım, destek gibi bir durumu söz konusu olabilir, yardımcı olabilir." değerlendirmesinde bulundu.