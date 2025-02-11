Kadın Sağlığı ve İlk Yardım Eğitimi - Son Dakika
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Sağlık

Kadın Sağlığı ve İlk Yardım Eğitimi

Kadın Sağlığı ve İlk Yardım Eğitimi

Yahşihan'da düzenlenen eğitimlerde kadın sağlığı ve ilk yardım konuları anlatıldı.

11.02.2025 17:16
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Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğünce "Kadın Sağlığı ve İlk Yardım" eğitimi verildi.

Aile Destek Merkezi başta olmak üzere çeşitli kurumlarda verilen eğitimlere vatandaşlar ilgi gösterdi.

Eğitimlerde kadın sağlığını koruma yöntemleri, düzenli sağlık kontrollerinin önemi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları gibi konular anlatıldı.

Uzman sağlık personellerince kadınların karşılaşabileceği sağlık sorunlarına karşı bilinçlenmesi ve erken teşhisin önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

İlk yardım eğitiminde ise temel yaşam desteği, boğulma, yanık ve kanamalara müdahale gibi konular uygulamalı olarak anlatıldı.

Halk sağlığını desteklemek amacıyla düzenlenen eğitimlerin devam edeceği belirtildi.???????

Kaynak: AA

Eğitim, Sağlık, Son Dakika

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