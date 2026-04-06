Kahta Hastanesi\'nde İlk Anjiyo Başarıyla Gerçekleştirildi

Adıyaman'ın Kahta Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan anjiyo ünitesinde ilk hasta da başarıyla tedavi edildi.

Kalp ve damar hastalıklarının tanı ve tedavisinde önemli bir eksikliği gidermesi hedeflenen anjiyo ünitesi, hizmete alınmasının hemen ardından ilk vakasını kabul etti. Kalp krizi şüphesiyle Kahta Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran hasta, yapılan ilk müdahalenin ardından vakit kaybetmeden anjiyo ünitesine alındı. Burada gerçekleştirilen operasyonla hastanın kapalı olan iki damarına stent takıldı. Müdahalenin ardından hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Akel, "Hastanemizden 45 km mesafede ikamet eden 59 yaşındaki hastamız, göğüs ağrısı şikayeti ile hastanemize başvurmuştur. Yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği tespit edildi ve acil bir şekilde yeni açmış olduğumuz anjio merkezimize hastayı aldık. Yapılan görüntülemede kalbinin ön damarı olan LAD mid bölgesi total tıkalı tespit edildi. Hastamızın kalbinin ön damarına iki adet stent takarak tam açıklık sağlandı. Hastamızın genel durumu iyi olup yoğun bakıma takip amacıyla alındı" dedi.

Yeni açılan anjiyo ünitesinde ilk müdahalenin başarıyla gerçekleştirilmesi, ilçede sağlık hizmetleri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirilirken, hastane yetkilileri acil vakalara artık ilçe içerisinde hızlı ve etkin şekilde müdahale edilebildiğini ifade etti. - ADIYAMAN