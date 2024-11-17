Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Profesör Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sağlık

Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Profesör Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti

Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Profesör Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti

Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, 84 yaşında hayatını kaybetti. Bugüne kadar 1500'ün üzerinde nakil yapan Kalayoğlu, dünyanın en iyi cerrahlarından biri olarak biliniyordu.

17.11.2024 20:08
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Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti.

MÜNCİ KALAYOĞLU YAŞAMINI YİTİRDİ

Bir süredir demans tedavisi gören, ağustos ayında beyin kanaması geçiren 84 yaşındaki Prof. Dr. Münci Kalayoğlu'ndan acı haber geldi. Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Kalayoğlu İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti. Cenaze töreninin Salı günü İstanbul'da yapılması bekleniyor.

1500'ÜN ÜZERİNDE NAKİL YAPMIŞTI

Prof. Dr. Münci Kalayoğlu Bugüne kadar 1500'ün üzerinde nakil yapmıştı. Kalayoğlu dünyanın en iyi cerrahlarından biri olarak kabul ediliyordu.

MÜNCİ KALAYOĞLU KİMDİR?

Kalayoğlu, 1940'da doğdu. Ankara Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi aldı.1967- 1968 yılları arasında Mount Sinai Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda, 1968-1971 yılları arasında Pittsburg Çocuk Hastanesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda çalıştı. Yine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 1972'de doçent, 1977'de profesör oldu.

1981-1983 yılları arasında Pittsburg Üniversitesi Transplantasyon Bölümü'nde, karaciğer nakillerininöncülerinden Prof. Thomas Starzl'ın yanında çalıştı. Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktoru oldu. 1983'de Wisconsin Üniversitesi'nde Karaciğer Transplantasyonu Programı'nı başlattı. 25 yıl boyunca programın başında kaldı. Türkiye'ye döndüğü 2006'ya kadar 1500 karaciğer nakli, 2 binden fazla böbrek nakli, bin civarında pankreas nakli yaptı.

ABD'DE DE İLKLERE İMZA ATTI

Wisconsin'deki ilk karaciğer nakli, ilk küçültülmüş (erişkinden çocuğa) karaciğer nakli, ilk "cluster&quot (karındaki tüm organların) nakli, erişkinden erişkine ilk canlı karaciğer nakli, ilk çocuk karaciğer nakli ve eyaletteki hasta en küçük yaştaki çocuğa karaciğer nakli de dahil olmak üzere 1500'ün üzerinde nakil gerçekleştirdi. Klinik karaciğer nakillerinde organ koruma sıvısının kullanılmasına da öncülük etti.

Kalayoğlu 2006-2018 arasında Memorial Hospitalde çalıştıktan sonra, ekibiyle birlikte Koç Üniversitesi Hastanesi'ne transfer oldu. Orada adını taşıyan Organ Nakli Merkezinin başkanlığını yürütüyordu.

Karaciğer Kanseri, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Profesör Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mehmet Yılmaz:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun büyük usta 21 1 Yanıtla
  • Süzme OrospuÇucuğu ferhat eser:
    keşke 8taşlı OE Ferhat esere de beyin nakli yapsaydın be hocam 10 3 Yanıtla
  • Can Dezen:
    Allah rahmet etsin mekani cennet olsun 10 0 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Allah rahmet eylesin 6 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Ne kadar ilerlerse ilerlesin bilki fen; saracak vücudunu bir parça beyaz kefen... 3 1 Yanıtla
  • Ömer Bilgin:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah 2 0 Yanıtla
  • Mirac Gülaç:
    mekanın cennet olsun inşallah hocam. insana faydası olan böyle insanların kıymetini yaşarken bilelim 2 0 Yanıtla
  • Fırat Pugar:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun böyle güzel insanları Allah memleketimize bağışlasın 0 0 Yanıtla
  • Rıdvan Coşgun:
    Allah Rahmet Eylesin tıp ilim adamımıza ... 0 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Nur içinde yat 0 0 Yanıtla
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