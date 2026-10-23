Kartepe'de meme kanseri programında erken teşhis anlatıldı, ücretsiz mamografi verildi - Son Dakika
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Kartepe'de meme kanseri programında erken teşhis anlatıldı, ücretsiz mamografi verildi

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Kartepe\'de meme kanseri programında erken teşhis anlatıldı, ücretsiz mamografi verildi
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Kartepe'de Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen programda meme kanseri ve erken teşhisin önemi anlatıldı, KETEM'in ücretsiz tarama hizmetleri aktarıldı. Etkinliğin ardından katılımcılara mobil tarama aracında ücretsiz mamografi hizmeti sunuldu.

Kartepe ilçesinde Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen programda, erken teşhisin önemi anlatıldı, katılımcılara ücretsiz mamografi taraması hizmeti sunuldu.

Kartepe Belediyesi ev sahipliğinde, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ve Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Abdullah Güneş, meme kanseri ve erken teşhisin önemi hakkında bilgi verdi.

Programda, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) görevli Dr. Cemile Umut da merkezin ücretsiz kanser tarama hizmetlerini ve başvuru süreçlerini anlattı. Etkinliğe AK Parti Kartepe İlçe Kadın Kolları Başkanı Şeyma Tabak ile birim müdürleri katıldı.

Bilgilendirme programının ardından Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünce mobil tarama aracında katılımcılara ücretsiz mamografi hizmeti verildi.

Kaynak: İHA
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