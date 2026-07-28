Kene Isırığına Maruz Koyun Yetiştiricisi Erzurum\'da Tedavi Altında

Erzincan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Köse, Bayburt'ta yaylada kene tarafından ısırılmasının ardından tedavi için Erzurum'a sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Bayburt yaylasında bulunduğu sırada kene tarafından ısırılan Köse, rahatsızlanması üzerine Bayburt Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanede vücudundaki kene çıkarılan Köse'nin yapılan tetkiklerinde bazı kan değerlerinin yüksek çıkması üzerine ileri tetkik ve tedavi amacıyla Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

Tedavi altına alınan Köse'ye kan takviyesi yapıldığı, uygulanan tedaviye olumlu yanıt verdiği ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Erzincan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Uğur Karakuş da Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Köse'yi ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.