Kış Ayında Bağışıklığı Güçlendirmenin Yolları - Son Dakika
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Sağlık

Kış Ayında Bağışıklığı Güçlendirmenin Yolları

Kış Ayında Bağışıklığı Güçlendirmenin Yolları

Kış ayı gelirken bağışıklığı güçlendirmek için neler yapmamız gerektiğini anlatan Uzm. Dr. Mediha Doğanay, kan değerlerinin kontrol edilmesinin önemine işaret etti. 6 aylık kontrollerde kan ve kan değerlerine bakmanın gerekli olduğunu ifade eden Doğanay, Türkiye'de en fazla B12 ve D vitamini eksikliği olduğunu belirten Doğanay, bu eksikliklerin giderilmesi halinde bağışıklığın güçleneceğini vurguladı.

20.11.2024 11:44
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Uzm. Dr. Mediha Doğanay Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu.


BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMEK İÇİN NELER YAPMALIYIZ?

Kış ayı gelirken bağışıklığı güçlendirmek için neler yapmamız gerektiğini anlatan Uzm. Dr. Mediha Doağanay, "Kan değerlerine bakmamız gerekiyor. Hasta ile beraber öncelikle kan değerlerini inceliyoruz. Demir, demir eksikliği, ferritin depoları, B12 gibi sonuçlara bakıyoruz. 6 aylık kontrollerde kan ve kan değerlerimize baktıkça kan değerlerimiz, vitaminler, ağızdan aldığımız ya da damarsal yolla taktığımız birçok değişik vitaminlerle beraber bağışıklığımızı güçlendirmemiz lazım. Türkiye'de en fazla B12 ve D vitamini oldukça eksik. Bunları yerine koyduktan sonra bağışıklığımızı güçlendirmek yerinde olur. Kişiye özel tedaviler yapmamız lazım. Vitamin depoları eksikse ne kadar demir takviyesi verirsem vereyim onlar dolmaz." ifadelerini kullandı.

D Vitamini, Türkiye, Eğitim, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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