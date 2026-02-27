Kız Kardeşler Meme Kanserini Yendi

ÇANAKKALE'de yaşayan Hatice Özkan (61) ile kardeşi Nurten Korkmaz (54), 4 yıl arayla meme kanserine yakalandı. İki kız kardeş genetik olduğu tespit edilen hastalıktan, hastanede aynı gün gerçekleşen operasyonla kurtuldu.

Çanakkale'de yaşayan Hatice Özkan'a 4 yıl önce meme kanseri teşhisi konuldu. Tedavisinin ardından Özkan'ın sol memesindeki kist temizlendi. Ancak 2 yıl önce hastalık nüksedince, Bursa'da Doruk Nilüfer Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Coşkun Özer tarafından yapılan operasyonla Özkan'ın sol memesi alındı. Yapılan tetkik ve değerlendirmeler sonucu, hastalığın genetik olduğu tespit edilip, Özkan'ın kız kardeşi Nurten Korkmaz'da da meme kanseri saptandı. İki kız kardeş yeniden hastaneye başvurdu. Hastanede ileri düzeyde yapılan tetkik ve incelemelerde, kardeşlerin meme dokusunun tamamen alınması ve sonrasında fonksiyonel kayıp olmaması için, Genel Cerrahi uzmanı doktor Coşkun Özer ve Plastik Cerrahi uzmanı doktor Kemal Karaca tarafından operasyon gerçekleştirildi. Hatice ve Nurten kardeşler, aynı gün art arda gerçekleşen operasyonlarla meme kanserinden tamamen kurtuldu.

'EN CİDDİ KANSERİ BERABER YENDİLER'

Kadınların 20 yaşından sonra kendi kendine meme muayenesi ile 40 yaşından sonra da yıllık mamografi taramalarını yaptırmaları ve en ufak farklılıkta doktorlarına başvurması gerektiğini vurgulayan doktor Özer, "Hatice teyzemize 2 yıl önce sol memenin tamamen alınması (sol mastektomi) yapılmış, şimdi ise sağ memenin tamamen alınması (sağ mastektomi), kız kardeşi Nurten hanıma ise iki memenin iç kısmındaki dokuların tamamen alınması ve boşalan alana silikon konulması ameliyatı uygulandı. Koridorlarda beraber yürüyerek kadınlar için en ciddi kanserlerden olan meme kanserini yendiler. Şimdi hastalığı geçmişte bırakarak sevdiklerine vakit ayırabilmekteler" diye konuştu.