KKKA Eğitimi Fırat Üniversitesi Hastanesi\'nde

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) eğitimi verildi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Uysal tarafından KKKA konulu eğitim programı gerçekleştirildi. Hastane konferans salonunda düzenlenen eğitimde Doç. Dr. Serhat Uysal, özellikle yaz aylarında görülme sıklığı artan KKKA hastalığının bulaş yolları, risk grupları, klinik belirtileri, korunma yöntemleri ve hastane ortamında alınması gereken enfeksiyon kontrol önlemleri hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

Eğitimde, sağlık çalışanlarının risk altında olduğu durumlar ayrıntılı şekilde ele alınırken; ateş, halsizlik, kas ağrıları, baş ağrısı, bulantı ve kusma gibi erken dönem belirtilerinin yanı sıra hastalığın ilerleyen dönemlerinde görülebilecek kanama bulguları hakkında da bilgi verildi. Ayrıca, şüpheli vakaların erken tanınmasının ve uygun izolasyon önlemlerinin zamanında uygulanmasının hem hasta hem de sağlık çalışanlarının güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Doç. Dr. Serhat Uysal, hastalığın en önemli bulaş yolunun enfekte kene tutunması olduğunu, ayrıca enfekte hayvanların kan ve dokuları ile hasta bireylerin kan ve vücut sıvılarıyla temas sonucunda da bulaşabileceğini belirtti. Özellikle sağlık çalışanlarının, hastaların kan ve vücut sıvılarıyla temas sırasında kişisel koruyucu ekipman kullanımına özen göstermelerinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Doç. Dr. Serhat Uysal, sağlık çalışanlarının mesleki maruziyet riskini en aza indirebilmek için evrensel enfeksiyon kontrol kurallarına eksiksiz uyulması gerektiğini belirterek, kene ile temasın önlenmesi, kişisel koruyucu ekipmanların doğru kullanılması, el hijyenine dikkat edilmesi ve şüpheli temas durumlarında gerekli sağlık birimlerine vakit kaybetmeden başvurulmasının hayati önem taşıdığını söyledi. - ELAZIĞ