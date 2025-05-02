Kocaeli\'ye 230 Yeni Aile Hekimliği Birimi

Kocaeli Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, 1 yıl içerisinde 220-230 aile hekimliği birimini Kocaeli'ye kazandıracaklarını bildirdi.

Tadilat çalışmaları devam eden İzmit Kozluk Aile Sağlığı Merkezi'nde gazetecilere açıklama yapan Pehlevan, il genelinde inşaatı ve ihale süreci devam eden 16 aile sağlığı merkezi projesi olduğunu söyledi.

Vatandaşın koruyucu sağlık hizmetinden daha nitelikli yararlanabilmesi için hekim başına düşen nüfusu azaltmayı hedeflediklerini belirten Pehlevan, bu sayıyı öncelikle 2 bin 500'ün altına, daha sonra da 2 bin seviyesine düşürmek istediklerini kaydetti.

Pehlevan, satın alma yoluyla edindikleri 8 aile sağlığı merkezi olduğunu dile getirerek, "Bunların da tadilatlarını 1 ay içinde bitirip, halkımızın hizmetine sunabilecek duruma gelmiş olacağız. Diğer yandan yine satın alma yoluyla planladığımız en az 6 aile sağlığı merkezimiz daha olacak. Önümüzdeki 1 yıl içinde yaklaşık 220 ila 230 arası aile hekimliği birimini Kocaeli'ye kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Kocaeli'de şu anda 700'e yakın aile sağlığı birimi olduğunu aktaran Pehlevan, "Yaptığımız yatırımlarla, satın almalarla ve mevcut aile hekimliklerine ek birim açarak hedefimiz binli rakamlara ulaşmak. Bu konuda da önümüzdeki 1 yıl içerisinde bu hedefe ulaşabileceğimizi ve aile hekimi başına düşen nüfus sayısını da 2 bin 500'ün altına düşüreceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pehlevan, şu anda 9 olan sağlıklı hayat merkezlerinin sayısını da artıracaklarını vurgulayarak, "Personel takviyelerini yaptık. Sağlıklı hayat merkezlerinde kanser taramasından diyetisyene, fizyoterapistlerden psikoloji tanıma merkezlerine, bulaşıcı hastalıklardan bağımlılıkla mücadele konusunda ve gebe sınıflarına kadar çok nitelikli sağlık hizmeti vermekteyiz." dedi.

Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasındaki dijital entegrasyon çalışmalarını tamamlandıklarını anlatan Pehlevan, şunları kaydetti:

"Hekim, muayene ettiği hastası için gerekli gördüğünde direkt MHRS üzerinden uzman hekimden randevu oluşturulabiliyor. Bakanlığımız toplam MHRS kapasitesinin yüzde 10'unu aile hekimlerine tanımlamış durumda. Dolayısıyla gerekli gördüğünde aile hekimi hastasını randevu alarak uzman hekime gönderebiliyor. Hastanın bir daha başka randevu almasına gerek kalmadan başvurusunu yapabiliyor. Diğer yandan aile hekimlerimiz gerekli gördüğünde belli ultrason tetkiklerini ve röntgen filmlerini isteyebiliyor. Kronik hastalık, yüksek tansiyon veya diğer hastalıklarla ilgili taramalar birinci basamakta öncelikli olarak yapılmaya başlandı. Önemli olan burada hastalarımızın hasta olmadan koruyucu sağlık hizmetlerine ulaşmasını en iyi şekilde sağlamak."