Kongo\'da Ebola Salgını Büyüyor

KONGO Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 131'e ulaştığı bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, Ituri eyaletindeki Nyankunde bölgesi ile Kuzey-Kivu eyaletindeki Katwa bölgesinin de Ebola salgınından etkilendiğini açıkladı. Muyaya, Katwa'da 2 doğrulanmış vaka tespit edildiğini, Kuzey-Kivu eyaletinin merkezi Goma'da ise 1 vakanın kayıtlara geçtiğini duyurdu.

Kongolu yetkililer, ebola salgınında vaka sayısının 435'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 131'e yükseldiğini belirterek, salgının kontrol altına alınması için ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.