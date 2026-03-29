Koşuyolu Hastanesi Satılmıyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Koşuyolu Hastanesi Satılmıyor

Koşuyolu Hastanesi Satılmıyor
29.03.2026 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hastane satışı iddiaları asılsız. DMM, hastanenin kamu bünyesinde hizmet vermeye devam ettiğini açıkladı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), 'Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor' iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul ili Kartal ilçesinde bulunan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin özelleştirilmesi veya satılması söz konusu değildir" denildi.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya mecralarında paylaşılan 'Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor' şeklindeki iddialar bağlamından koparılarak manipüle edilmiştir. İstanbul ili Kartal ilçesinde bulunan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin özelleştirilmesi veya satılması söz konusu değildir. Hastane, uzun yıllardır olduğu gibi kamu bünyesinde vatandaşlarımıza kesintisiz sağlık hizmeti vermeyi sürdürmektedir. İddialarda kullanılan görsel mevcutta hizmet veren hastane binası değildir. Vatandaşlarımızın, gerçek bağlamından koparılarak servis edilen ve kamu hizmetlerini hedef alan asılsız iddialara ve kasıtlı paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Sağlık, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 16:44:16. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.