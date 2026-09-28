Kuduzda zamanında müdahale uyarısı Nazilli Devlet Hastanesi'nde stantla yapıldı - Son Dakika
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Kuduzda zamanında müdahale uyarısı Nazilli Devlet Hastanesi'nde stantla yapıldı

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Kuduzda zamanında müdahale uyarısı Nazilli Devlet Hastanesi\'nde stantla yapıldı
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Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde 28 Eylül Dünya Kuduz Günü kapsamında farkındalık standı açıldı. Stantta kuduzun bulaşma yolları, korunma yöntemleri ve şüpheli hayvan temasında sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği anlatıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Devlet Hastanesi'nde 28 Eylül Dünya Kuduz Günü dolayısıyla farkındalık standı açılarak vatandaşlara kuduz hastalığı ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Nazilli Devlet Hastanesi'nde 28 Eylül Dünya Kuduz Günü kapsamında vatandaşların kuduz hastalığı konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla farkındalık standı kuruldu. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sermin Volaka'nın da katıldığı etkinlikte, vatandaşlar ve hastane çalışanlarına kuduzun bulaşma yolları, korunma yöntemleri ve şüpheli hayvan teması sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı. Kuduzun zamanında müdahale edilmediğinde ciddi sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekilirken, özellikle hayvan temaslarında gerekli tedbirlerin alınmasının ve şüpheli temas sonrasında sağlık kuruluşlarına başvurulmasının önemi vurgulandı. Etkinlikle kuduz hastalığına yönelik toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.

Kaynak: İHA
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