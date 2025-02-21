Kulak Hastalıkları Baş Dönmesinin Temel Nedeni - Son Dakika
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Sağlık

Kulak Hastalıkları Baş Dönmesinin Temel Nedeni

KBB Uzmanı Dr. Özbay, baş dönmesinin en sık kulak hastalıklarından kaynaklandığını belirtti.

21.02.2025 18:48
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KBB Uzmanı Özbay: "Baş dönmesinin en büyük sebebi, kulak hastalıklarından kaynaklanmaktadır"

ELAZIĞ - Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ahmet Sacit Özbay, "Baş dönmesi, gerçekte olmadığı halde hastanın veya etrafının dönme hissidir. Bununda en sık sebebi, kulak hastalıklarıdır" dedi.

Elazığ Medilines Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ahmet Sacit Özbay, vertigo hakkında bilgilendirmelerde bulunarak baş dönmesinin en büyük nedenlerinden birisinin kulak hastalıkları olduğunu belirtti. Kulak Burun Boğaz polikliniğine başvuran hastaların önemli bir bölümünün, baş dönmesi şikayeti ile geldiğini aktaran KBB Uzmanı Op. Dr. Özbay, "Baş dönmesi, gerçekte olmadığı halde hastanın veya etrafının dönme hissidir. Bununda en sık sebebi, kulak hastalıklarıdır. Başka hastalıklara da bağlı olmakla birlikte, yüzde altmış baş dönmesi sebebi kulak hastalığına bağlı olmaktadır. Bu kulak hastalıkları içinde de en sık sebep, halk arasında kristal oynaması olarak bilinen pozisyonel vertigo hastalığı oluşturmaktadır. Yani bütün baş dönmeleri içinde kristal oynamasının oluşturduğu baş dönmesi yaklaşık yüzde elli oranına tekabül etmektedir. Hasta, baş dönmesi nedeniyle geldiğinde eğer kristal oynaması hastalığı tespit edilmişse, poliklinik ortamında hastaneye yatırmadan herhangi bir tetkik yapmadan, yaptığımız kristalleri yerine oturtma manevralarıyla hastayı tamamen düzeltmekteyiz. Hasta polikliniğe kristal oynaması nedeni ile baş dönmesi şikayeti ile gelir. Yapılan kristalleri yerine oturtma manevrası ile tamamen düzelip, şifa ile poliklinikten çıkabilmektedir. Vertigo bildiğimiz gibi, baş dönmesi şikayetidir. Etrafının dönme hissidir veya kendisinin dönme hissidir. Tedavisi uygulanmadığı zaman, ciddi yaralanmalara, düşmelere, kazalara sebep olabilmektedir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Baş Dönmesi, Vertigo, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kulak Hastalıkları Baş Dönmesinin Temel Nedeni - Son Dakika

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