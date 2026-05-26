Kurban Bayramı'nda Etin Pişirilmesi Önemli
Kurban Bayramı'nda Etin Pişirilmesi Önemli

26.05.2026 09:54
Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda etin doğru pişirme ve C vitaminiyle kombinasyonunun önemini vurguladı.

Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda etin doğru pişirme yöntemiyle hazırlanması ve yanında C vitamini içeren gıdalarla tüketilmesinin sindirim ve besin emilimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Medicana Konya Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Merve Sena Nazlı, özellikle pişirme yöntemi ve besin kombinasyonlarının sindirim sağlığı açısından belirleyici olduğunu ifade etti.

"Kavurma yapmak yerine ızgara, fırın, mangal şeklinde yaparsak en azından sindirimimizi daha rahatlatmış olabiliriz"

Bayram sofralarının kültürümüzün en önemli parçalarından bir tanesi olduğunu ifade eden Medicana Konya Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Merve Sena Nazlı, "Özellikle Kurban Bayramı'nda yapılan hatalardan bir tanesi kahvaltıda da et tüketimi ile başlamak. Kurban etleri kesildikten hemen sonra tüketildiğinde ölüm sertliği dediğimiz bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bu da sindirim problemlerine yol açabiliyor. En azından kahvaltıda değil de birkaç saat dinlendirdikten sonra öğlen ve akşam tüketilmeye başlanılması daha sağlıklı olacaktır. Bu ölüm sertliği dediğimiz durum geçeceği için sindirim problemleri daha az olur. Ama burada dikkat etmemiz gereken nokta kavurma yapmak yerine ızgara, fırın, mangal şeklinde yaparsak en azından sindirimimizi daha rahatlatmış olabiliriz. Aynı zamanda demir ve protein içeriği yüksek olduğu için mutlaka demirin emilimini arttırabilmemiz açısından yanında C vitamini içeriğine sahip salata grupları, haşlanmış buharda pişirdiğimiz sebzelerle beraber tüketilmesini öneriyorum. Burada da tabağın yarısını salata grubuyla, diğer kalan kısmını da yine et grubumuzla beraber tüketebiliriz" dedi.

"Tatlı tüketimine de dikkat"

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Merve Sena Nazlı, tatlı tüketimi arttığı için şekerli ve asitli içecekler içmek yerine doğal probiyotik olan şalgam, ayran grubu veya maden suyu tercih edilmesi gerektiğini de belirterek, "Tatlı tüketiminize de dikkat etmenizi isteyeceğim. Gittiğiniz her yerde tatlı tüketmek yerine daha doğru bir seçimle beraber en azından her yerde değil de belli başlı yerlerde tüketmek bizler açısından da daha sağlıklı olacaktır. Su tüketimini ihmal ediyoruz. Suyu da gittiğimiz her misafirlikte bir bardak su içmeye dikkat ederek en azından bu şekilde gün içerisindeki suyumuzu 2 litreye yakın tutmaya çalışalım. Hareketli miktarımız da yine azalıyor. Burada da hareket etmek için gün içerisinde yürüyebileceğimiz yerlere yürüyerek gitmek ya da akşam yemekten böyle bir birkaç saat sonrasında hafif yürüyüşler de bizi destekleyecektir. Etlerin saklanması noktasında da bütün parçalar halinde değil daha küçük parçalar halinde tek kullanımlık olacak şekilde derin dondurucuda saklayabiliriz. -18 derecede yaklaşık 6-12 ay arasında da tüketilebilir. Bayramımızı kutlarken sağlığınızı ihmal etmeyin" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Sağlık, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
