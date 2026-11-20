Kütahya'nın Emet ilçesinde yağışların ardından ormanlık alanlarda yetişen doğal mantarlar köylü pazarında satışa sunulmaya başladı. Yöre halkının "Espit" olarak adlandırdığı Kanlıca mantarı, kilosu 50 ila 100 TL arasında değişen fiyatıyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Emet ilçesinde etkili olan yağışların ardından ormanlık alanlarda yetişen doğal mantarlar, köylü pazarındaki tezgahlarda yerini aldı. Pazarda en çok rağbet gören ürün ise yöre halkının "Espit" adını verdiği Kanlıca mantarı oldu. İlçeye bağlı Umutlu, Küreci ve Samrık köylerinde toplanan mantarlar, sabahın erken saatlerinde pazara getirilerek satışa sunuluyor. Özellikle çam ve meşe ormanlarının bulunduğu yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen mantarlar, lezzeti ve doğallığıyla vatandaşların ilgisini çekiyor.

Samrık köyünden pazara gelerek mantar satışı yapan Hasan Yılmaz, tezgahlardaki ürünler arasında en büyük ilgiyi Kanlıca mantarının gördüğünü belirtti. Etli yapısı ve kendine özgü aromasıyla bilinen Hasan Espit mantarı, kilosu boyutlarına göre 50 ila 100 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Yoğun talep gören mantarlar, pazara getirildikten kısa süre sonra tükeniyor.

"Zehirli mantar uyarısı"

Öte yandan uzmanlar, yağışların ardından doğada farklı mantar türlerinin de yetiştiğine dikkat çekerek vatandaşları zehirli mantarlara karşı uyardı. Mantarların yalnızca görünüşüne bakılarak ayırt edilmesinin mümkün olmadığını belirten uzmanlar, doğadan bilinçsizce toplanan mantarların tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.