Lösemi Tedavisi Gören Bebek Sağlığına Kavuştu - Son Dakika
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Sağlık

Lösemi Tedavisi Gören Bebek Sağlığına Kavuştu

Lösemi Tedavisi Gören Bebek Sağlığına Kavuştu

1,5 yaşındaki Mevlüt Akif Karataş'a Almanya'dan bulunan kök hücre ile tedavi yapıldı, sağlığına kavuştu.

24.09.2024 12:23
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Afyonkarahisar'da lösemi tedavisi gören 1,5 yaşındaki Mevlüt Akif Karataş'ın yüzü, Almanya'da bulunan kök hücrenin nakliyle güldü.

Hamide (22) ve Fatih (24) Karataş çifti, iki aylıkken Mevlüt Akif'i ateş şikayetiyle hastaneye götürdü.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde lösemi tanısı konulan ve kemoterapi tedavisine başlanan bebeğe, rahatsızlığının ilerlemesi üzerine kök hücre nakli yapılmasına karar verildi.

Anne, baba ve yakın akrabaların uyumlu olmaması nedeniyle İstanbul Üniversitesi Kemik İliği Bankasına yapılan başvuruyla Almanya'dan uygun kök hücre bulundu.

Yaklaşık 3 hafta önce kök hücre nakli yapılan Mevlüt Akif, sağlıkla taburcu edildi.

Anne Hamide Karataş, AA muhabirine, oğlunun yaklaşık bir yıldır tedavi gördüğünü anlatarak, "Naklimiz yurt dışından oldu. Nakil veren kişiye çok teşekkür ederim. Oğlumuza 'can' oldu. Allah razı olsun herkesten. Tedavi süreci iyi geçti. Sabrettik, 'Sabrın sonu selamettir.' dediler. Sabrettik, iyi oldu oğlum." ifadelerini kullandı.

" Türkiye'deki verici havuzunun artmasına ihtiyaç var"

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Başkanı ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Eker, bebeğin çok ağır bağışıklık sistemi yetmezliği olduğunu kaydetti.

Hastalıkla ilgili tanı konulduktan sonra en uygun vericiden nakil yapılması gerektiğini belirten Eker, şöyle konuştu:

"Bu hastayla ilgili yaptığımız araştırmalar sonucunda Almanya'dan tam uyumlu bir verici saptandı. Damarlarından toplanan kök hücre nakli yapıldı ve çok şükür sağlıkla taburcu ediyoruz. Türkiye'deki verici havuzunun artmasına ihtiyaç var. TÜRKÖK kaynaklı bir verici bulursak süreç çok daha hızlı ve çok düşük maliyetli ilerliyor. Bu konuda farkındalığın artmasını, halkın kan bağışı gibi kök hücre bağışıyla ilgili de gönüllü olmalarını ve bu sürece dahil olmalarını istiyoruz."

Kaynak: AA

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