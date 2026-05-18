Mardin\'de Ambulanslar İçin Fermuar Sistemi

Mardin'de, ambulansların trafikte daha hızlı ve güvenli şekilde ilerleyebilmesi amacıyla "fermuar sistemi" kampanyası başlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen kampanyaya, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Birimi ile ilgili paydaş kurumlar destek verdi. Kampanya kapsamında sürücülerin, acil durumlarda ambulanslara geçiş önceliği sağlaması ve trafikte fermuar sistemi uygulamasıyla yol vermesi hedefleniyor.

Acil durumlarda saniyelerin hayati önem taşıdığı belirtilirken, fermuar sistemi sayesinde ambulansların hastalara daha hızlı ulaşabileceği dile getirildi. - MARDİN