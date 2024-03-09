İngiltere’de Prens Harry ile evlenerek Sussex Düşesi unvanını alan oyuncu Meghan Markle, sosyal medyadaki “sonu gelmeyen toksik yapıyı” eleştirerek Archie ve Lilibet adındaki çocuklarına hamileyken online zorbalığa uğradığını açıkladı.
ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen South by South West (SXSW) adlı medya konferansında konuşan Meghan Markle, şimdi bu tarz yorumlardan uzak durarak ruhsal sağlığını koruduğunu belirtti.
8 Mart Kadınlar Günü’nde konuşma yaptığı sırada eşi Prens Harry de ön sıradan Meghan Markle’ı dinledi.
Düşes Meghan, dijital medyada bazen kullanıcıların “insanlıklarını unuttuklarını” aktardı.
Netflix’te evlilik süreçleriyle ilgili yayınlanan Harry & Meghan adlı belgeselin yapım sürecinde de yer alan Markle, “Sosyal medyada ve online dünyada uğradığım tacizlerin ve zorbalığın en büyük kısmını Archie ve Lili’ye hamileyken yaşadım” dedi.
“İnsanların neden bu kadar nefret dolu ve zalim olduğunu anlayamadım” diye de ekledi.
Markle, konuşması sırasında anneliğin film ve eğlence dünyasında farklı şekillerde temsilinin ne kadar önemli olduğuna da değindi.
Düşes aynı zamanda sosyal medyada kadınların birbirine neden bu kadar çok nefret kustuğunu anlamadığını söyledi.
Meghan Markle ve eşi Prens Harry, İngiltere’de kraliyet görevlerinden ayrıldıktan sonra medyada ciddi bir şekilde eleştirilmişti.
Çift, ABD’ye taşındıklarından beri kamu önüne daha az çıkıyor.
Son Dakika › Sağlık › Meghan Markle, çocuklarına hamileyken online zorbalığa uğradığını açıkladı - Son Dakika
Karaman İl Sağlık Müdürü Mehmet Serkan Yurdakul, yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla sağlıklı beslenme konusunda tavsiyelerde bulundu. Yurdakul, iftar ve sahur menüleri hazırlanırken titizlikle hareket edilmesini, sahurun atlanmaması gerektiğini vurguladı. Sahurda sadece su içilmesinin yeterli olmadığını belirten Yurdakul, hafif bir kahvaltı yapılması veya çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edilmesi gerektiğini söyledi. İftarda ise çok hızlı ve yüksek miktarda besin tüketmenin sağlık açısından risk oluşturabileceğini ve kilo alımına zemin hazırlayabileceğini belirtti.
Eskişehir'de hekimler, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki amacıyla yürüyüşlerini sürdürdü. Kentte düzenlenen etkinlik kapsamında beyaz önlüklerini giyen grup, Köprübaşı'ndan Yediler Parkı'na kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından grup adına basın açıklaması yapıldı ve İsrail'e destek veren ilaç firmalarının boykot edilmesi çağrısı yapıldı.
Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Murat Arslan, veteriner hekimlerin sorunlarının toplumun sağlık sorunu olduğunu belirterek, 70. yılın 'mücadele yılı' olarak geçeceğini söyledi. Arslan, veteriner hekimliğin Türkiye'de bilimsel eğitim öğretimle hayvan sağlığı, refahı, güvenli ve yeterli gıda ile toplum sağlığı için çalışan en eski mesleklerden biri olduğunu vurguladı. Ayrıca, veteriner hekimlerin mesleki sorunlarının sadece kendi sorunu olmadığını, hayvancılık, tarım, ekonomi, koruyucu hekimlik ve toplum sağlığının da zarar gördüğünü ifade etti.
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Canacankatan, ramazan ayında ilaç kullanımının hekimler kontrolünde kullanılması gerektiğini önerdi. Canacankatan, kronik hastaların ilaç kullanımı konusunda hekimlerine danışmaları gerektiğini belirtti ve bireysel tedavi ve beslenme metotlarıyla oruç tutabileceklerini söyledi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde sağ kolunu ve sağ bacağını kaybeden fizyoterapist Zeynep Büyükardıç, Gaziantep'te ampute fizyoterapist olarak çalışmaya başladı. Büyükardıç, aynı olayı yaşayan deprem mağdurlarını tedavi ediyor.
Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB), 70. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Ankara'da bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, veteriner hekimliğinde yaşanan sorunlar, hayvan sağlığına ve toplum sağlığına etkileri, TVHB'nin çalışmaları, hayvan hakları ve sahipsiz hayvan popülasyonu sorunu gibi konular ele alındı. TVHB Başkanı Murat Arslan, veteriner hekimliğin Türkiye'de stratejik bir meslek olduğunu vurgulayarak, gelecekte salgınlar, gıda kıtlığı, antibiyotik direnci gibi küresel sorunlarla daha fazla karşılaşılacağını belirtti ve yetkilileri uyardı. Ayrıca, veteriner hekimlerin Cumhuriyet döneminde önemli katkılar sağladığına dikkat çekildi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emirdağ Kadın Kültür Evinde 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında 35 anne ve anne adayına eğitim verdi. Eğitimde, annelere uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgiler aktarılarak, genç ve çocukların uyuşturucudan uzak tutulması için önlemler anlatıldı.
Kayseri'de Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) çatısı altında buluşan gönüllü anneler, hastanede tedavi gören kanser hastası çocuklara etkinliklerle destek oluyor. Erciyes Üniversitesi KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesinde çeşitli etkinlikler düzenleyen 25 anne, çocuklarla bir araya gelerek oyunlar oynuyor, tiyatro gösterileri düzenliyor ve resim çiziyor. Anneler ayrıca çocukların istediği yemekleri hazırlayarak hastaneye getiriyor ve kermesler düzenleyerek çocukların ihtiyaçlarını karşılıyor. Gönüllü anneler, çocukların tedaviye cevap verdiğini görmekten mutluluk duyuyor ve destek veren herkesin katkısının değerli olduğunu belirtiyor.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, yaşı ilerlemiş bireyler denge, kuvvetlendirme ve koordinasyona yönelik egzersiz yaparak zinde kalıyor. Proje sayesinde katılımcılar hem sağlıklı yaşlanma konusunda destek alıyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor. Eğitimlerde grup aktiviteleri ve eğlenceli etkinlikler gerçekleştirilirken, katılımcılar arasında güçlü sosyal bağlar kurulduğu gözlemleniyor. Programa devam eden katılımcılar olumlu geri dönüşler yaparken, fiziksel aktivitenin yaşlılık dönemindeki önemine dikkat çekiliyor.
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla sağlıklı beslenme ve oruç tutma konusunda tavsiyelerde bulundu. Bildirici, oruç tutanlar için dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için sahur öğününün atlanmaması gerektiğini vurguladı. Sahura kalkmamanın veya sadece su içmenin zararlı olduğunu belirten Bildirici, sahurda hafif ve dengeli bir kahvaltı yapmanın önemine değindi. Ayrıca iftar sonrası hızlı bir şekilde çok miktarda besin tüketmenin sağlık için risk oluşturabileceğini ve yeterince sıvı alınmamasının da sağlık sorunlarına yol açabileceğini kaydetti.
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