Meme Kanserine Dikkat: 40 Yaş Sonrası Risk Artıyor - Son Dakika
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Sağlık

Meme Kanserine Dikkat: 40 Yaş Sonrası Risk Artıyor

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Uzmanlar, sağlıklı beslenme ve egzersizin meme kanserinde riski düşürdüğünü vurguladı.

20.10.2024 16:02
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40 yaşından sonra meme kanserine dikkat

Uzmanlar, "Sağlıklı beslenme ve egzersiz yapmak en büyük tedavi"

KİLİS - Sık görülen kanser türü olan meme kanseriyle ilgili bilgi aktaran Uzman Aile Hekimi Dr. Saadet Gök, sağlıklı beslenme, egzersiz ve emzirme gibi sağlıklı alışkanlıklar edinmenin bu hastalığın görülme oranını düşürdüğüne dikkat çekti.

Her 8 kadından birinin meme kanserine yakalanacağının öngörüldüğüne dikkat çeken Uzman Aile Hekimi Dr. Saadet Gök, ülkemizde son 25 yılda meme kanseri vakalarının 2.5 kat arttığını belirterek, "50 yaşından sonrasında meme kanserini görme riski daha fazla artıyor. Bunun için 20 yaşından sonra her kadının ayna karşısında kendini tedavi etmesi gerekmektedir" dedi.

Aile Hekimi Uzman Doktor Saadet Gök, "Meme kanseri hem dünyada hem de ülkemizde sık görülen kanserler arasındadır. Bu yüzden kadınların farkındalık oluşturması çok kıymetlidir. Özellikle 50 yaşından sonra meme kanserini görme riski daha fazla artıyor. Bunun için 20 yaşından sonra her kadının adet döngüsünden dört gün beş gün sonrasında belirledikleri zamanda aynanın karşısında muayene yapması çok önemlidir. 40 yaşından sonra Sağlık Bakanlığı'nın da takviminde olan ücretsiz bir şekilde iki yılda bir Mamografi çektirmesi kadınların erken tanı aşamasında çok çok kıymetlidir. Obezite en büyük faktörler arasındadır. Sigara kullanımı varsa bırakılması çok önemlidir. Sedanter yaşam hastalığın en büyük düşmanıdır. Hareketli olmak ve spor yapmak çok önemlidir. Bu aşamada dikkat etmek çok önemlidir. Ailede anne ve teyze de meme kanseri öyküsü varsa bu kişilerin çok çok daha dikkatli olmasını çok önemlidir. Kişilerin özellikle çok daha erken aşamada Mamografiye gitmesi hekim kontrolünden geçmesi gerekiyor. Bu sebeple risk faktörüyseniz 40 yaşından sonrası üzerindeyseniz iki yılda bir mamografi çektirmeniz çok çok önemli muhakkak ikimize danışmanızı öneriyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Meme Kanserine Dikkat: 40 Yaş Sonrası Risk Artıyor - Son Dakika

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