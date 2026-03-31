Kemikler mahallesinin içme suyu isale hattı yenilendi - Son Dakika
Kemikler mahallesinin içme suyu isale hattı yenilendi

Kemikler mahallesinin içme suyu isale hattı yenilendi
31.03.2026 07:56  Güncelleme: 07:58
Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ, Milas Kemikler Mahallesi'nde vatandaşlara ait araziler içerisinden geçen 2 bin 500 metrelik su isale hattını yenileyerek kesintisiz içme suyu altyapısı sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Milas Kemikler Mahallesinin su isale hattını yeniledi. Mülkiyeti vatandaşlara ait araziler içinde geçen ve yaz aylarında kireçlenmeye bağlı tıkanmaların yaşandığı 2 bin 500 metrelik hattı yeniledi.

MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Milas ilçemizin Kemikler Mahallesi'nde vatandaşlarımızın özel mülklerinden geçtiği için arızalara müdahaleyi zorlaştıran ve özellikle yaz aylarında kireçlenmeye bağlı tıkanmaların yaşandığı 2 bin 500 metrelik içme suyu hattını kamusal alana taşıyarak yeniledik. Gerçekleştirmiş olduğumuz yenileme çalışması sayesinde muhtemel arızalara müdahaleyi kolaylaştırıp hızlandırarak kesintisiz bir içme suyu altyapısını mahallemize kazandırdık. Ayrıca hatların yenilenmesiyle birlikte bölgeye uzun yıllar sorunsuz şekilde hizmet verecek modern ve sürdürülebilir bir altyapı sistemi oluşturduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın, ilimiz genelinde altyapının modernleştirilerek vatandaşlara kesintisiz hizmet sağlanması hassasiyeti doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Kemikler mahallesinin içme suyu isale hattı yenilendi - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 07:59:35. #7.13#
SON DAKİKA: Kemikler mahallesinin içme suyu isale hattı yenilendi - Son Dakika
