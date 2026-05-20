Muğla Hastanesi'nde Hipertansiyon Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla Hastanesi'nde Hipertansiyon Farkındalık Etkinliği

Muğla Hastanesi\'nde Hipertansiyon Farkındalık Etkinliği
20.05.2026 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hayati uyarılar ve tansiyon ölçümleriyle hipertansiyona dikkat çekildi, sağlıklı yaşam önerildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, toplum sağlığını tehdit eden en önemli unsurlardan biri olan yüksek tansiyona karşı anlamlı bir farkındalık etkinliğine imza attı. "Dünya Hipertansiyon Günü" ve "Dünya Tuza Dikkat Haftası" kapsamında hastane bünyesinde özel bir bilgilendirme standı kuruldu.

Hasta ve hasta yakınlarının yoğun ilgi gösterdiği stantta vatandaşların tansiyon ölçümleri gerçekleştirilirken, gizli tehlike hipertansiyon ve aşırı tuz tüketimine karşı hayati uyarılarda bulunuldu.

Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Huddam ile Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özcan Başaran'ın iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlara yüksek tansiyonun yol açabileceği ciddi sağlık sorunları anlatıldı. Uzmanlar; hipertansiyonun çoğu zaman hiçbir belirti vermeden sinsice ilerlediğine dikkat çekerek, aşırı tuz tüketiminin yüksek tansiyonun başlıca nedenleri arasında yer aldığını vurguladı.

Hastane yönetimi tarafından da ziyaret edilen stantta; tuz tüketiminin azaltılması, düzenli egzersiz yapılması ve dengeli beslenme gibi sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kalp ve damar sağlığını korumanın en etkili yolları olduğu ifade edildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada, etkinliğin amacının toplum bilincini artırmak olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Dünya Hipertansiyon Günü ve Dünya Tuza Dikkat Haftası; sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemini hatırlatmak açısından son derece önemli bir fırsat sunmaktadır. Bu kapsamda hastanemize başvuran hasta ve hasta yakınlarımızın tansiyon ölçümlerini yaparak kendilerini bilgilendirdik. Unutulmamalıdır ki küçük yaşam değişiklikleri, büyük sağlık kazanımlarının anahtarıdır"

Hastalıkların kapıyı çalmadan önce önlenmesi gerektiğine vurgu yapan etkinlik, broşür dağıtımı ve vatandaşların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Muğla Hastanesi'nde Hipertansiyon Farkındalık Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz
Aziz Yıldırım’ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı
Türkiye’den Yunanistan’a ’Pontus’ tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin Türkiye'den Yunanistan'a 'Pontus' tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin
Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün’ü kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün'ü kabul etti

13:58
Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı
Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı
13:20
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu Cinayetin nedeni kan dondurdu
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 14:02:21. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla Hastanesi'nde Hipertansiyon Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.