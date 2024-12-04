Nahçıvan'da Yanık Kazası: Ferid Erzurum'da Tedavi Ediliyor - Son Dakika
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Sağlık

Nahçıvan'da Yanık Kazası: Ferid Erzurum'da Tedavi Ediliyor

Nahçıvan\'da Yanık Kazası: Ferid Erzurum\'da Tedavi Ediliyor

Nahçıvan'da kaynar su dolu kazana düşen 9 yaşındaki Ferid Seferova, Erzurum'da tedavi ediliyor.

04.12.2024 16:53
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Nahçıvan'da kaynar su dolu kazana düşerek yanan 9 yaşındaki Ferid Seferova'nın tedavisi, Erzurum Şehir Hastanesinde yapılıyor.

Nahçıvan'da yaşayan 3. sınıf öğrencisi Ferid Seferova, 4 gün önce evinin bahçesinde kaynar su dolu pilav kazanına düşüp ağır yaralandı.

Vücudunda 2. ve 3. derece yanıklar oluşan Seferova, Nahçıvan'daki ilk müdahalenin ardından önce Iğdır'daki Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesine, buradan da Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yanık Tedavi Merkezinde tedavisi süren çocuğun annesi Talehe Seferova, AA muhabirine, oğlunun başına gelen talihsiz olaya çok üzüldüğünü belirterek, "Misafirler için evin dışarısında büyük bir kazanda pilav pişiriyorduk. Çocuğumun ayağı takıldı, kazanın içine düştü." dedi.

Anne Seferova, tedavi için Bakü yerine Erzurum'u tercih ettiklerini dile getirdi.

Ferid Seferova ise ayağının odun parçalarına takılması sonucu kaynar kazanın içine düştüğünü, ağrılarının olduğunu anlattı.

Yanık Tedavi Merkezi doktoru Onur Ceylan da vücudunda sıcak suya bağlı derin yanıklar oluşan ve hayati tehlikesi bulunan hastayı yakından takip ettiklerini söyledi.

Seferova'nın medikal ve pansuman tedavilerinin sürdüğünü bildiren Ceylan, ilerleyen süreçte çocuğa cerrahi müdahale gerekebileceğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Nahçıvan'da Yanık Kazası: Ferid Erzurum'da Tedavi Ediliyor - Son Dakika

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